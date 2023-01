Bianca Nappi, chi è l’attrice italiana/ Da Mine Vaganti al ritorno di Lolita Lobosco

Bianca Nappi, una carriera ricca di successi

Bianca Nappi, attrice italiana classe 1980, sarà ospite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, ripercorrendo tutti i momenti più significativi della propria carriera e vita privata. L’artista avrà modo di accennare anche al ritorno in TV di Lolita Lobosco, dove tornerà a vestire un ruolo da protagonista a partire dal prossimo 8 Gennaio.

Bianca Nappi ha origini campane ma è cresciuta principalmente a Trani. La sua può essere considerata una carriera prodigio; è passata in pochi anni dalla gavetta del teatro a vestire un ruolo da protagonista per alcune delle pellicole più importanti della cinematografia italiana recente. La sua strada verso il mondo della recitazione è partita all’età di soli 13 anni, collaborando con diverse compagnie teatrali sia dal punto di vista professionale che formativo. La svolta arriva con il suo trasferimento a Roma dove approfondisce ulteriormente gli studi arrivando a destare l’interesse di Ferzan Ozpetek. Il regista la scrittura per vestire i panni di una delle protagoniste nel film Mine Vaganti, conquistando così la definitiva notorietà.

Bianca Nappi, il ritorno in TV con Lolita Lobosco e vita privata

Bianca Nappi è tra le attrici più affermate del panorama italiano, protagonista sia per il piccolo che per il grande schermo. In particolare, i fan dell’attrice sono in trepidante attesa per il suo prossimo progetto, pronto a partire da domenica 8 gennaio. Si tratta della serie TV targata Rai, Le indagini di Lolita Lobosco, dove per l’appunto Bianca Nappi riveste uno dei ruoli principali.

In riferimento alla vita privata, Bianca Nappi riesce a coniugare abilmente la sua notorietà con la necessità di avere la giusta privacy. Nonostante vanti un profilo Instagram molto seguito cerca comunque di centellinare le informazioni sulla sua vita lontano dalla luce dei riflettori. L’attrice è madre di uno splendido bambino di nome Romeo, che a breve compirà 5 anni, e moglie di Davide Brunetti. Bianca Nappi si è sposata con il manager a maggio del 2021, dopo oltre 10 anni di relazione. Come raccontato ai tempi dell’evento in un’intervista per Gente, la cerimonia avvenne in maniera limitata a causa delle restrizione dovute alla pandemia. Nonostante i pochi invitati e l’obbligo di indossare la mascherina, ha comunque confermato la grande emozione nel vivere quel momento tanto atteso.

