Terra amara non va in onda il 6 gennaio/ Zuleyha e Yilmaz tornano presto…

Terra amara non va in onda il 6 gennaio, perché?

Salta la messa in onda di Terra amara il 6 gennaio. Nel giorno della Befana, le soap di Canale 5 si prendono una piccola pausa per via della festa, però torneranno presto sulla rete Mediaset. Le vicende strazianti di Zuleyha e il suo amato Yilmaz salutano il pubblico per lasciare spazio alla replica del Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano, l’evento musicale che è stato condotto da Federica Panicucci. Dall’Auditorium Conciliazione, c’è stata una serata spettacolare con artisti nazionali ed internazionali accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema. A seguire, andrà in onda il film Return to Christmas Creek).

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 gennaio: Umberto medita vendetta!

Il cambio di programmazione occuperà tutta la fascia oraria pomeridiana destinata alle soap, quindi dalle 13:45 alle 16:45. L’appuntamento con Terra amara è quindi rimandato a sabato 7 gennaio: il pubblico non dovrà perciò aspettare molto per scoprire che ne sarà di Yilmaz, il quale è stato gravemente ferito da Demir dopo che quest’ultimo si era precipitato a casa sua con l’intento di riprendersi Zuleyha e suo figlio Adnan.

Beautiful non va in onda, perché?/ Stop per la Befana, ecco quando torna la soap

Anticipazioni Terra amara, puntata di sabato 7 gennaio

Terra amara torna in onda sabato 7 gennaio 2023 con la consueta doppia puntata. Secondo le anticipazioni, dopo aver sparato a Yilmaz, che giace a terra incosciente, Demir si riprende Zuleyha per riportarla a casa. Yilmaz viene portato in ospedale dove dovrà essere operato. L’intervento riesce, ma è ancora incosciente e mentre è sul lettino mormora il nome di Zuleyha proprio davanti a Mujgan. La giovane dottoressa non se la sente di andare in fondo al matrimonio, quindi confessa a Fekeli che aspetterà che il suo promesso sposo si riprenda prima di decidere sul loro futuro insieme.

Un posto al sole/ Anticipazioni 5 gennaio: Viola prova qualcosa per Damiano?

Alla villa, Hunkar e Demir discutono. Il rampollo è determinato a uccidere Yilmaz, e lo farà, perché finché vive la sua Zuleyha coglierà sempre l’occasione per tornare da lui. A quel punto, Demir porta via Adnan sotto le lacrime della moglie. Hunkar le ricorda che era stata avvisata al riguardo: non doveva tentare di fuggire di nuovo. La notizia della sparatoria si è diffusa, quindi Hunkar convoca il suo personale di servizio e invita tutti a mantenere il segreto. Inoltre dice loro che Zuleyha soffre di depressione e che il bambino tornerà in villa solo quando lei si sarà ripresa. Intanto, Yilmaz si riprende e prega Fekeli di non avvisare la polizia del suo ferimento…

Terra amara, anticipazioni puntata 7 gennaio su Canale 5

Le altre anticipazioni del 7 gennaio di Terra amara rivelano inoltre che Fekeli e Sebahattin parlano della situazione complicatissima tra Zuleyha, Demir e Yilmaz. Alla tenuta, Zuleyha è angosciata perché sente la mancanza di suo figlio, quindi si sfoga con Hunkar, che la avverte: conosceva il prezzo da pagare se voleva salvare la vita di Yilmaz. L’aveva avvisata, la vita del suo amato era nelle sue mani. Poi le rivela che Yilmaz è vivo. Quando Hunkar e Fekeli si incontrano lei gli dice che è molto dispiaciuta per quello che era successo e che si pente di non aver impedito il matrimonio tra Zuleyha e Demir…











© RIPRODUZIONE RISERVATA