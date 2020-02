Biancaneve/ Video, su Rai Movie il film con Julia Roberts (oggi, 23 febbraio 2020)

Biancaneve va in onda oggi, 23 febbraio, dalle ore 21:10 su Rai Movie. Risalente al 2012, il lungometraggio statunitense fu allora diretto dal regista di origine indiana Tarsem Singh. Gli anni Duemila diventano per Singh sfondo temporale dell’uscita dei suoi primi film. Tra questi, meritevole di particolare menzione è The Cell, ricordato tra il pubblico per la presenza della splendida Jennifer Lopez. La sceneggiatura di Biancaneve è stata affidata a Melisa Wallack, il cui percorso professionale si è nel 2014 fregiato di una nomination ai Premi Oscar nella sezione dedicata alla Migliore Sceneggiatura Originale. La prima pellicola nelle quale ella ha collaborato risale al 2007, con Ti Presento Bill. Il cast di Biancaneve comprende al proprio interno attori dall’indubbio blasone. Prima figura di cui fare cenno è quella di Julia Roberts, la quale ha in tale occasione recitato la parte della Regina Cattiva. La cinquantaduenne americana vanta un curriculum dorato, a sua volta impreziosito dalla vittoria di un Premio Oscar come Migliore Attrice in Erin Brockovich. Alcuni dei suoi film sono forti di incassi che, se tra loro sommati, raggiungono la ragguardevole soma di 2,6 miliardi di dollari. Tale aspetto fa di Julia Roberts una delle prime attrici di sempre in termini non soltanto di talento, ma anche di incassi. Nel ruolo di Biancaneve venne allora selezionata l’attrice britannica Lily Collins. L’anno 2009 rappresenta per lei quello della consacrazione. A seguito di un servizio fotografico sulla rivista Glamour, l’ex modella classe 1989 ottenne il suo primo ruolo in The Blind Side. Per quello che riguarda i suoi progetti recenti, la sua ultima apparizione rilevante risale allo scorso anno, quando diviene parte integrante del cast di Bundy-Fascino Criminale.

Biancaneve, la trama del film

Ecco di seguito la trama di Biancaneve. A seguito della morte del Re, la Regina Cattiva assume la totalità del potere decidendo di rinchiudere la giovane Biancaneve all’interno di un castello. Dei tributi versati dai sudditi usufruisce a proprio piacimento la sovrana, che con questi sazia ogni suo desiderio materiale. Quando Biancaneve compie diciotto anni, ella evade segretamente dalla propria prigione. Il suo obiettivo è quello di prendere direttamente visione delle condizioni pietose nelle quali versa il popolo. Nel tragitto, ella fa la conoscenza di un principe il quale, in compagnia del suo scudiero, è stato saccheggiato da una manciata di banditi. Dopo essersi salutati, ognuno prosegue quindi per la sua strada. Il giovane giunge quindi alle porte del palazzo. La regina, dopo essere rimasta folgorata dalla sua beltà, tenta di farlo diventare suo sposo. Nel bel mezzo di un ballo, nel quale è presente anche Biancaneve, la regina non evita di notare i due giovani interloquire. Accecata dalla rabbia e dalla gelosia, la sovrana dà l’ordine al proprio braccio destro di condurre la ragazza nel bosco, lasciandola in balia di bestie affamate. Biancaneve riesce tuttavia a scampare il pericolo, incrociando il proprio cammino con quello di un gruppo composto da sette nani. Saranno proprio loro ad infondere lei il coraggio necessario per fronteggiare la perfida matrigna.

