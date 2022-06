Biden: “Rinunciare al territorio per pace? Solo Ucraina può decidere”/ “Zelensky…”

A Rehoboth, nel Delaware, Joe Biden ha parlato della guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che “Solo Kiev può decidere se rinunciare a una parte del territorio per la pace”. Il capo della Casa Bianca ha risposto così alle domande su cosa dovrebbe fare l’Ucraina per fermare l’invasione di Mosca. “Niente sull’Ucraina, senza l’Ucraina. È il loro territorio. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare”, ha affermato Biden.

Il capo della Casa Bianca ha sottolineato che solamente gli ucraini possono decidere se cedere o meno parte del loro territorio per arrivare alla pace con la Russia. Da Biden arriva solamente un’opinione. Per il presidente statunitense “sembra” che prima o poi dovrà esserci un “accordo” fra Russia e Ucraina. “Cosa comporterà, non sono in grado di dirlo” ha concluso il presidente. Fin dallo scoppio della guerra, gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo chiave nel conflitto, nonostante Biden voglia rimanerne fuori, almeno formalmente.

La decisione di Biden sul conflitto

Nei giorni scorsi da parte di Joe Biden era arrivata una retromarcia sul possibile invio di armi in Ucraina. Precedentemente, secondo quanto riportato dalla Cnn, l’amministrazione americana sembrava pronta ad inviare armi più potenti a Kiev per arginare l’avanzata dei russi nel Donbass. Lunedì 30 maggio, il capo della Casa Bianca ha smentito le ricostruzioni giornalistiche, spiegando che Washington non invierà armi che possano colpire direttamente Mosca e l’esercito russo.

Nel corso di un incontro virtuale con i giornalisti, il capo della Casa Bianca Joe Biden ha rimarcato che “gli Stati Uniti non invieranno in Ucraina sistemi missilistici in grado di colpire la Russia”. Il presidente americano aveva parlato di una “linea rossa” che sarebbe proprio il possibile invio all’Ucraina di sistemi missilistici a lungo raggio. Ne aveva parlato nel corso di un dialogo telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sembrerebbe però che gli Stati Uniti vogliano tenersi lontani dal conflitto, non diventandone protagonisti.

