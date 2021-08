Big Eyes, Rai 1/ Video trailer, Tim Burton torna con un film dei suoi

Big Eyes, protagonista assoluta è l’attrice americana Amy Adams

Big Eyes va in onda oggi, 9 agosto 2021, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Nel 2014 Silverwood Films, Electric City Entertainment, Tim Burton Productions e The Weinstein Company produssero un film fantastico, irreale, surreale, dolce e tremendo allo stesso tempo: in poche parole una sceneggiatura adatta per Tim Burton e il regista fu direttore. Il cast di ‘Big eyes’ è all’altezza della nomea del suo direttore: protagonista assoluta è l’attrice americana Amy Adams, che, per motivi di trasferimento militare in basi Nato, è nata però a Vicenza, quindi possiamo in parte reclamare la sua bellezza e bravura. L’attrice va ricordata soprattutto per ‘Tenacious D e il destino del rock (Tenacious D in: The Pick of Destiny)’ o il recente ‘La donna alla finestra (The Woman in the Window)’ accanto a Gary Oldman, mentre al suo fianco è l’austriaco Christoph Waltz il protagonista maschile di questa dolce commedia fiabesca. Christoph Waltz invece lo ricordiamo in ‘La ragazza dei tulipani (Tulip Fever)’, ‘Django Unchained’ o il dolcissimo ‘Come l’acqua per gli elefanti (Water for Elephants)’.

I TEMERARI, RETE 4/ Una trama originale e una sceneggiatura dai livelli 'altissimi'

Big Eyes, la trama del film

Leggiamo la trama di Big Eyes. Margaret Ulbrich e Walter sono pittori che, per motivi diversi uno dall’altra, si ritrovano a dipingere ritratti e paesaggi sulle strade di San Francisco. La vita li ha portati su quei sentieri nei quali la loro arte diventa fonte di sostentamento, tra l’altro Margaret è madre di una bambina e ha lasciato la sua vecchia occupazione e il marito per vivere una nuova vita. L’attrazione è fatale: alla donna piace Walter e, per motivi legati all’affidamento della bambina, senza pensarci troppo decidono di sposarsi e legarsi anche artisticamente. Si spostano alle Hawaii e trovano un gallerista pronto ad esporre le loro opere anche se il pubblico è più attratto dai quadri di Margaret che da quelli di Walter, per un particolare significativo nella tecnica della donna: la pittrice ama dipingere volti con occhi sproporzionati, quasi fumetti umani che piacciono alla gente, motivo per il quale il gallerista snobba Walter preferendogli la moglie e ciò diventa causa di dissenso tra i due. Walter diventa avido e legato alla donna quasi solo per il successo che ottengono i quadri della moglie, una situazione che diventerà presto insostenibile.

ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D'AMORE, CANALE 5/ Non solo sentimenti

Video, il trailer del film “Big Eyes”

LEGGI ANCHE:

Non c'è più religione (Rai 1)/ Streaming video film: "Trama improbabile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA