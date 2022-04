Big Show, pagelle 1a puntata/ Papi sorprende tutti! E Cristina D’Avena resta sulle scale…

Big Show, le pagelle della prima puntata: esperimento riuscito?

Sorprese, collegamenti esterni, ospiti e improvvisazioni: nella prima puntata di Big Show la parola magica è imprevedibilità. Enrico Papi (voto 6,5) divide sul web dopo il grande ritorno su Canale 5 in prima serata. C’è chi lo boccia e chi lo promuove, senza mezze misure. Nelle pagelle non possiamo non tenere conto del tentativo del conduttore di sperimentare realmente il varietà 3.0. Non si è di certo accomodato nei format triti e ritriti che conosciamo, ha invece provato a riportare in vita un modo di fare televisione che forse non è del tutto morto.

Così tra gag e sorprese, con il coinvolgimento di ospiti e gente comune, la prima puntata è scivolata via tra stupore e sorprese. Sul palco si alternano Gigi D’Alessio (voto 7), Alex Britti (voto 7) e Cristina D’Avena (voto 7). Quest’ultima diventa a suo malgrado protagonista di uno scherzetto che lo stesso Papi le ha rifilato, lasciandola sulla scala su cui era salita per una sorpresa.

C’è poi il comico Scintilla, che a piccole dosi risulta più che godibile. Diventa invece un’insopportabile macchietta quando indossa il costume dello squalo. Voto 6. E’ sorprendente ed emozionante la sorpresa (e la storia drammatica) dalla giovane Pamela, convinta di dover sostenere un provino di canto per poi ritrovarsi di fronte un teatro gremito. Voto 7. Dolcissima la maxi famiglia, con papà e mamma in attesa dell’ottavo figlio. In diretta tv hanno scoperto il sesso del nascituro, che a quanto pare sarà un maschietto. Voto 7,5 per l’originalità della sorpresa.

E ancora lo store di una rider, fan sfegatata di Gigi D’Alessio, a tu per tu col suo beniamino mentre consegnava le pizze. Big Show ha fondamentalmente trasformato in big star le persone comuni, con l’aiuto di vip che si sono messi al servizio dei protagonisti. Il grande spettacolo di Enrico Papi risulta in fondo un mix di tanti altri programmi già noti, perlomeno riproposti in nuove vesti.











