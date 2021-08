Big Wedding, Rai 1/ Video e trama: Robert De Niro conquista la prima serata

Big Wedding andrà nuovamente in onda oggi, 23 agosto, in prima serata a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola di produzione a stelle e strisce che ha visto la sua prima cinematografica nel 2013. Il film che vede la regia di Justin Zackham si basa su un soggetto scritto dallo stesso direttore dei lavori, sempre il regista ha curato la sceneggiatura del film. Big Wedding è stato prodotto grazie alla collaborazione di due case cinematografiche (la Two Ton Films e la Millenum) la distribuzione in Italia è stata invece curata dalla Universal Pictur. Ottimo il cast di attori, tra di essi si segnala la presenza del grandissimo attore statunitense Robert De Niro, la parte di protagonista femminile è stata invece affidata a Diane Keaton. Il film non è una prima televisiva, esso

Big Wedding, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Big Wedding. Don ed Ellie sono la classica coppia americana separata da tempo. I due hanno nel loro passato vissuto un amore travolgente ma a causa di alcune grosse incomprensione sorte dopo la nascita dei due figli e l’adozione di un giovane ragazzo colombiano hanno deciso di separare in maniera consensuale la loro unione. La vita dei due procede di comune accordo con entrambi che cercano di mantenere un atteggiamento civile nonostante la separazione. Tutto cambia quando il ragazzo che avevano adottato decide a sua volta di contrarre matrimonio. Alejandro, questo il nome del figliastro, li prega infatti di fingere di essere ancora sposati, stante che non aveva comunicato mai alla sua madre biologica il fatto che negli Stati Uniti D’America egli vivesse all’interno di una famiglia allargata. Il giovane sa che la cultura colombiana non vede di buon occhio il divorzio e chiede ai due di tener in piedi la clamorosa bugia che aveva propinato alla sua famiglia d’origine. Tutto prende una piega inaspettata non solo perché la situazione porta ad allontanarsi la nuova compagna di Don, ma anche perché vengono fuori tutti gli screzi che la coppia aveva avuto nel passato e che li aveva portati al divorzio. Come se non bastasse anche i figli naturali della coppia non attraversano un buon periodo, la figlia sta infatti a sua volta cessando il suo rapporto amoroso con il marito, il figlio invece si innamora della sorella del suo fratellastro.

Video, il trailer del film Big Wedding

