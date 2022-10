Bigfoot Junior/ Su Italia 1 il film d’animazione prodotto tra Belgio e Francia

Bigfoot Junior, film di Italia 1 diretto da Ben Stassen

Bigfoot Junior va in onda oggi, sabato 8 ottobre 2022, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a un film d’animazione dal genere drammatico e d’avventura prodotto tra Belgio e Francia nel 2017 da Ben Stassen, responsabile anche della regia.

Tra i doppiatori scelti per il progetto sono da segnalare Pappy Faulkner, Marieve Herington, Johnny Wesley e Christopher Parson. Il film è stato distribuito in Italia da Koch Media il 28 gennaio del 2018. Due anni dopo è uscito un sequel dal titolo Bigfoot Family ambientato due mesi dopo le avventure citate in questo film. Opera adatta a un pubblico di bambini come capita spesso nei film d’animazione c’è un sottotesto che comprenderanno solamente i più adulti.

Bigfoot Junior, la trama del film

La storia di Bigfoot Junior si concentra su un tenero ragazzino di nome Adam Harrison, alla ricerca del padre che per anni aveva creduto morto. A causa del suo aspetto buffo il giovane era spesso preso di mira da alcuni suoi coetanei, costringendolo a diventare chiuso e introverso. Quando scopre che il padre era ancora vivo decide di avventurarsi nel bosco per cercarlo, non senza difficoltà. Durante il percorso rimane infatti incastrato in una trappola per catturare orsi ma fortunatamente viene tratto in salvo da qualcuno che non riesce nemmeno a vedere e definire. Chiaramente, la sparizione mette in allerta la madre che subito si mette in contatto con le forze dell’ordine per avviare le ricerche del figlio sparito.

Purtroppo però inizia a circolare con prepotenza la notizia dell’avvistamento del famoso Bigfoot proprio nella foresta dove si trovava il ragazzo; per questa ragione anche uno studioso di nome Wallace Eastman inizia le ricerche. Adam si risveglia e con stupore scopre che a salvarlo era stato proprio suo padre, nonché Bigfoot. La scoperta stimola numerose domande da parte del ragazzo; l’uomo gli spiega che il suo essere buffo deriva proprio dal fatto di essere suo figlio spiegando così anche perché aveva deciso di andare via di casa. Successivamente iniziano a divertirsi insieme cercando di recuperare il tempo perduto dopo anni di lontananza. Dopo qualche ora di svago il padre però si sente in dovere di raccontare ogni dettaglio in merito alla sua lontananza.

Spiega al piccolo di essere costantemente in fuga a casa di una strana ricerca portata avanti da un’azienda farmaceutica che aveva l’interesse di mettere le mani sul suo DNA per trovare rimedio alla calvizie. Proprio quando tutto sembrava andare nel verso giusto i due vengono attaccati e un elicottero rapisce Bigfoot. Adam riprende i sensi dopo lo scompiglio e decide di trovare a tutti i costi un modo per riportare suo padre a casa soprattutto ora che l’aveva finalmente ritrovato.

Si mette all’opera escogitando un piano insieme agli animali del bosco con il quale si era divertito durante tutto quel tempo. Dopo numerosi tentativi riescono a raggiungere ed espugnare la struttura dove era rinchiuso il padre, portandolo in salvo. I responsabili del progetto cercano in tutti i modi di impedire la fuga ma con l’audacia di padre e figlio e con il supporto degli amici animali tutto va per il meglio. Alla fine, Bigfoot e Adam riescono a tornare definitivamente a casa godendosi il tempo insieme come una famiglia felice senza più la preoccupazione di dover fuggire.

