Biglietti Finali Champions, Europa League e Conference 2023/ Prezzo e dove comprarli

BIGLIETTI FINALI CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE 2023: LA COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE

La UEFA ha ufficializzato la vendita dei biglietti delle finali di Champions, Europa League e Conference della stagione 2022/2023. Questa la comunicazione resa nota sul sito: “La vendita dei biglietti per le tre finali delle competizioni UEFA maschili per club è iniziata esclusivamente su UEFA.com/tickets/ e proseguirà fino alle 14:00 CEST del 28 aprile”. Partendo dalla più importante competizione, la Champions League, il luogo sarà l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul in Turchia con la data fissata per il sabato 10 giugno alle 21:00 CEST.

Rinnovo Leao/ Richiesta da 7 milioni, ma la vicenda Lille-Sporting complica i piani

Saranno 47.200 i biglietti dedicati al pubblico generico con 20.000 ticket destinati alle due squadre finaliste. Come detto sarà tramite UEFA.com/tickets che si potranno acquistare con i prezzi che vedono 70€ per la Categoria 4 e gli spettatori riservati agli spettatori con disabilità, 180€ per la Categoria 3, 490€ per la Categoria 2 e 690€ per la Categoria 1. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club coinvolti. Per quanto riguarda invece I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.

Diretta/ Frosinone Sudtirol, video streaming tv: punti pesanti (Serie B)

BIGLIETTI FINALI CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE 2023: LE ALTRE DUE COMPETIZIONI

La finale Europa League verrà giocata alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria) mercoledì 31 maggio alle ore 21:00 CEST. In questo caso un totale di 46.800 biglietti su 63.000 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l’acquisto. I supporter delle due finaliste invece riceveranno 15.000 biglietti ciascuna Il prezzo dei biglietti per il pubblico generico vede 40€ per la Categoria 4 e gli spettatori con disabilità, 65€ per la Categoria 3, 100€ per la Categoria 2 e 150€ per la Categoria 1.

Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 34^ giornata

Infine la finale di Conference League con l’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca Cechia, ad ospitare le due finaliste mercoledì 7 giugno alle 21:00 CEST. Ci saranno in palio 13.000 biglietti su 18.000 per il pubblico generico per l’acquisto e championsbiglietti per le due squadre che arriveranno al termine della competizione. Prezzi più contenuti rispetto alle altre due competizioni con €25 per Categoria 4 persone affette da disabilità, 45€ per la Categoria 3, 85€ per le Categoria 2 e 125€ per la Categoria 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA