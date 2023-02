Bigliettini Gate al Grande Fratello vip/ Pizzini per un concorrente? La segnalazione…

Pizzini per un concorrente al Grande Fratello Vip 2022?

Scoppia un vero e proprio bigliettino gate al Grande Fratello Vip 2022. Secondo il blogger Amedeo Venza, un concorrente riceverebbe dei pizzini contenenti indicazioni sull’atteggiamento da tenere all’interno della casa per creare dinamiche, essere protagonista e conquistare il pubblico. Amedeo Venza non fa nomi, ma parlando del caso si riferisce al concorrente con un “lui” escludendo probabilmente tutte le donne della casa.

“Riguardo la questione dei bigliettini gate e il concorrente che riceverebbe delle indicazioni volevo aggiungere qualche dettaglio in più. Quando ricevere questi bitgletti lui li legge in un punto della Casa dove le telecamere non arrivano”, ha spiegato sui social Amedeo Venza scatenando la curiosità dei fan del reality.

Pizzini al Grande Fratello Vip? Le parole di Amedeo Venza

Secondo quanto riferisce Amedeo Venza, gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip si sarebbero accorti della presenza dei pizzini e si sarebbero lamentati tutti. “Sembrerebbe che gli altri concorrenti se ne siano accorti e ci sarebbe stata una lamentela generale. Penso che tra qualche giorno uscirà pure il nome di chi riceve i biglietti?”, spiega Venza.

Il nome del concorrente protagonista della segnalazione di Venza resta top secret, ma sul web, i fan del reality cominciano a fare ipotesi. Chi sarà, dunque, il destinatario dei presunti pizzini? In tanti pensano ad Antonino Spinalbese che, dopo essere stato fuori dalla casa per sottoporsi a controlli medici in ospedale, sarebbe rientrato con diverse informazioni. Sarà vero?

