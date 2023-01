Biglietto Lotteria Italia 2023, cartaceo o digitale: le 12 grafiche/ Numeri di serie fondamentale

BIGLIETTO LOTTERIA ITALIA 2023? LE GRAFICHE SCELTE PER IL CONCORSO

In molti hanno tra le mani un biglietto della Lotteria Italia 2023 e, in attesa dell’estrazione finale dei premi di prima categoria, sperano di essere tra i fortunati vincitori. L’appuntamento è, come di consueto, il 6 Gennaio 2023, durante la puntata speciale della trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno” abbinata al concorso. In questa occasione si potrà vincere il primo premio da 5 milioni di euro, ma anche altri premi, il cui importo sarà determinato il giorno dell’estrazione dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Regolamento Lotteria Italia 2023/ Come giocare, estrazione biglietti vincenti e premi

Coloro che hanno tentato la sorte sanno già com’è fatto il biglietto, cartaceo o digitale, della Lotteria Italia 2023. Anche quest’anno ci sono ben 12 tipologie di tagliandi con grafiche diverse. Esse sono state selezionate fra tutte quelle arrivate nell’ambito dell’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM 2022”. Quest’ultima è dedicata agli artisti diversamente abili, le cui opere sono state valutate da una giuria d’eccezione presieduta da Gianni Letta. La commissione artistica era composta da Cesare Bocci, Stefano Boeri, Milly Carlucci, Cristiana Collu, Pino Maddaloni, Giulio Rapetti Mogol, Vincenzo Salemme, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Marco Tardelli e Carlo Verdone.

Lotteria Italia 2023 dove comprare biglietti fortunati?/ In Autogrill vinti 10 milioni

LE INDICAZIONI SUL BIGLIETTO LOTTERIA ITALIA 2023: L’IMPORTANZA DEI NUMERI DI SERIE

Al di là delle splendide 12 grafiche che in ogni biglietto della Lotteria Italia 2023 raccontano una storia diversa, ci sono comunque degli aspetti ricorrenti nei tagliandi che non vanno sottovalutati. Essi, infatti, permettono a coloro che li hanno acquistati di comprendere se hanno o meno vinto un premio. In particolare, l’informazione più importante è rappresentata dal numero di serie. In un biglietto cartaceo esso si trova nell’area in basso del disegno, mentre biglietto acquistato online esso, oltre che nell’immagine, si trova anche nel promemoria di gioco.

LOTTERIA ITALIA 2022, ELENCO COMPLETO BIGLIETTI VINCENTI/ 165 premi: numeri e codici

La parte destra del biglietto è invece dedicata ai premi giornalieri che sono stati estratti nei giorni scorsi attraverso la trasmissione “È sempre mezzogiorno!”. Sul retro del biglietto, infine, sono state illustrate le modalità di partecipazione ai diversi concorsi previsti quest’anno dal regolamento della Lotteria Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA