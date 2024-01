Lotteria Italia 2024, tutti i biglietti vincenti/ L’elenco completo: numeri, codici e premi

TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA 2024

I risultati dell’estrazione Lotteria Italia 2024 sono finalmente noti, insieme all’elenco completo dei biglietti vincenti venduti e i loro relativi codici. Se la Lombardia è la grande protagonista di questa edizione, non solo per il vincitore del premio di 5 milioni di euro che è andato a Milano, il Lazio invece è il grande deluso, perché dopo cinque anni in questa regione non sono stati vinti premi di prima categoria. Un esito così negativo non si verificava dal 2018. Da lì in poi a Roma e provincia sono arrivati premi di prima categoria per un totale di 15 milioni di euro. C’è pure l’exploit del primo premio da 5 milioni di euro centrato nel 2021, a cui si aggiungono gli altri 2 milioni di euro vinti a Magliano Sabrina, in provincia di Rieti, sempre quell’anno.

Eppure è stato elevato il numero di biglietti venduti: a Roma, infatti, sono stati staccati quasi un milione di tagliandi, oltre il doppio rispetto a Milano. Il Lazio si consola con un particolare primato: resta la regione dove sono stati vinti più primi premi dal 2000 ad oggi, ben otto volte. Invece, Roma si “consola” con due premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno.

LOTTERIA ITALIA 2024: ATTENZIONE ALLA “DATA DI SCADENZA”

Prima di scoprire tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024, vi ricordiamo che ci sono sei mesi di tempo per riscuotere i premi dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti. Va intesa, dunque, come la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2024. Pertanto, i fortunati vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il biglietto vincente, integro e in originale.

Bisogna recarsi presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, in alternativa all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali o inviandolo, a rischio però del possessore, all’Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste tra assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il discorso non cambia per i premi della Lotteria Italia 2024 ottenuti attraverso un biglietto acquistato online. In tal caso, infatti, è necessario esporre un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente.

BIGLIETTI VINCENTI PRIMA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2024

Fa festa la Lombardia, visto che tre dei cinque premi di prima categoria sono andati in questa regione. In particolare, il super premio ambitissimo, quelli di 5 milioni di euro, che è finito a Milano. A seguire il terzo premio da due milioni ad Albuzzano, in provincia di Pavia, e il quarto da 1,5 milioni di euro a Roncadelle, in provincia di Brescia. Nel complesso, sono andati 8,5 milioni di euro. Una somma mai raggiunta recentemente né a Milano né in regione.

Le ultime grandi vincite che sono state realizzate nel capoluogo lombardo con la Lotteria Italia risalgono alle edizioni 2017, quando fu centrato il secondo premio da 2,5 milioni, al 2016 con il terzo premio da 1,5 milioni e al 2009, quando fu vinto un milione e mezzo. In Lombardia è arrivata anche la vincita da mezzo milione di euro dell’edizione 2019. Poi è seguito un triennio avaro di gioie, con premi di seconda e terza fascia.

SERIE E NUMERO VENDUTO A PREMIO F 306831 Milano 5 MILIONI M 382938 Campagna (Salerno) 2,5 MILIONI I 191375 Albuzzano (Pavia) 2 MILIONI C 410438 Roncadelle (Brescia) 1,5 MILIONI N 454262 Montescudo Monte Colombo (Rimini) 1 MILIONE

LOTTERIA ITALIA 2024: BIGLIETTI VINCENTI SECONDA CATEGORIA

Niente premi di prima categoria per Roma nella Lotteria Italia 2024, ma può consolarsi con due dei 15 premi di seconda categoria, che valgono 100mila euro ciascuno. Eppure, è la Campania a trionfare nella seconda fascia, visto che vanta ben quattro biglietti vincenti: sono stati venduti a Napoli, Ottaviano (Napoli), Eboli e Salaconsilina, entrambe in provincia di Salerno. Aria di festa tira anche in Toscana, dove sono stati venduti tre biglietti vincenti della seconda categoria della Lotteria Italia 2024 da 100mila euro, in particolare a Pietrasanta, in provincia di Lucca, a Civitella Valdichiana, in provincia di Arezzo, e a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze.

Agipronews segnala poi la doppia vincita in Emilia Romagna, nello specifico a Polesine Zibello, in provincia di Parma, e a Piacenza. Infine, i quattro biglietti vincenti rimanenti della seconda categoria della Lotteria Italia 2024 sono stati venduti a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, a Trieste, a Caldaro Sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, e a Catania.

SERIE NUMERO LOCALITA’ PROVINCIA P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA M 245885 PIETRASANTA LU F 131600 POLESINE ZIBELLO PR F 214883 TRIESTE TS D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR I 257605 NAPOLI NA I 063968 PIACENZA PC N 200785 EBOLI SA L 207346 OTTAVIANO NA C 071644 CATANIA CT M 404056 ROMA RM P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI M 462363 ROMA RM L 327933 SALACONSILINA SA













