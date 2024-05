BigMama/ Dopo Sanremo il duetto con Alessandra Amoroso in “Mezzo Rotto”: “siamo quasi sposate!”

BigMama dopo il grandissimo successo con “La rabbia non ti basta” al Festival di Sanremo 2024 è pronta a far ballare e cantare i fan e tutto il pubblico italiano con un nuovo singolo dal titolo “Mezzo Rotto”. Si tratta di una collaborazione con Alessandra Amoroso e il brano porta la firma di Stefano Tognini, Davide Petrella e Marianna Mammone con la produzione di ZEF. Proprio Marianna Mammone, questo il vero nome della cantante rapper, ha dichiarato: “sono felice di questa collaborazione perché io e lei ci vogliamo davvero tanto bene. Io e Alessandra siamo quasi sposate, Alessandra Lesbicoso”.

Un’amicizia importante quella nata tra BigMama e Alessandra Amoroso che hanno condiviso recentemente anche il palcoscenico durante l’ultimo live della ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. “Te lo dico davanti a queste persone che hanno fatto veramente tanto per me in questi quindici anni e ti dico che anche tu hai contribuito tanto a quella che sono in questo ultimo periodo” sono le parole di ringraziamento di Alessandra Amoroso alla collega.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta”, BigMama ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Sangue” in cui ha messo tutta se stessa. La musica, il dolore, le violenze subite, ma anche la voglia di rinascita. “Parlo al cento per cento della mia vita, delle tante cose dolorose successe” – ha detto la cantante che in passato è stata vittima di bullismo, catcalling e non solo. BigMama, infatti, si è anche ammalata di cancro, una esperienza che l’ha segnata nel profondo. Come l’ha segnata nel profondo la violenza subita quando aveva soli 16 anni ed è stata violentata in un bagno da un ragazzo: “per lui e tanti come lui le donne sono una merce”.

La cantante ha raccontato di essere stata vittima di violenza in altre occasioni come quando ubriaca è stata caricata su un auto da uno sconosciuto e il giorno dopo si è risvegliata piena di lividi. Sanremo è la sua rinascita: prima grazie ad Elodie che l’ha voluta nel 2023 nella serata dei duetti fino alla consacrazione come solita nel 2024 con “La rabbia non ti basta” fortemente voluta da Amadue: “lo ringrazio per averci creduto. L’ho abbracciato sul palco: Sanremo è un sogno che, grazie a lui, è diventato realtà”.











