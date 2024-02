BigMama nuova concorrente di Ballando con le stelle 2024?/ “Colpo di fulmine di Milly Carlucci…”

BigMama nel cast di Ballando con le stelle 2024?

Ogni edizione del Festival di Sanremo accende chiaramente i riflettori su coloro che più di altri riescono a mettersi in mostra; non sempre però la scena è riservata unicamente a colui o colei che riesce a trionfare nella kermesse. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, ad aver impressionato un volto noto della televisione italiana sarebbe stata BigMama. L’estimatrice della cantante sarebbe Milly Carlucci, veterana al timone di Ballando con le stelle.

“Dopo averla vista sul palco dell’Ariston durante quest’ultima fortunata edizione di Sanremo sta facendo fuoco e fiamme per arruolarla nel cast della nuova stagione di Ballando con le stelle”. Si legge così sul settimanale a proposito del colpo di fulmine di Milly Carlucci per Marianna Mammone, vero nome di BigMama che con “La rabbia non ti basta” ha impressionato al Festival di Sanremo 2024.

Milly Carlucci ‘folgorata’ da BigMama: portavoce della lotta al body shaming

Sempre il settimanale Oggi spiega come l’eventuale partecipazione di BigMama alla prossima edizione di Ballando con le stelle avrebbe una ragione ancor più lodevole oltre alla semplice formazione del cast. La cantante si è più volte e esposta contro la piaga del body shaming; nel talent di Milly Carlucci avrebbe dunque la possibilità di veicolare con un impatto ulteriore un messaggio di positività e di lotta alle discriminazioni becere basate sull’aspetto fisico. Non a caso, BigMama è considerata non solo una grande artista ma anche ambasciatrice e portavoce di messaggi di sensibilizzazione su tematiche che ancora oggi, purtroppo, mettono in difficoltà tanti giovani e non solo con episodi di bullismo e discriminazione.











