BigMama vittima di body shaming al Festival di Sanremo 2024/ Rai apre procedimento disciplinare

BigMama vittima di body shaming al Festival di Sanremo 2024, la giovane rapper campana che all’Ariston ha portato proprio un brano di rivalsa contro l’atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico. Inoltre, il 1 maggio scorso, sul palco del Concerto di Roma, la rapper aveva conquistato il pubblico con un discorso sulla body positività, criticando il bullismo e il body shaming di cui è stata vittima. L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista.

«Appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara», Sergio «ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming». In una nota Viale Mazzini informa che lo stesso provvedimento è stato preso «anche nei confronti di una giornalista di Intrattenimento Day Time che ha criticato le istituzioni trentine dopo la soppressione dell’orsa M90».

BODY SHAMING SU BIGMAMA: NELLA BUFERA ANCHE STRISCIA LA NOTIZIA

Nel frattempo, sui social monta la polemica anche contro Striscia La Notizia, accusata di body shaming nei confronti di BigMama. La trasmissione di Antonio Ricci è finita nella bufera per aver condiviso una foto in cui la rapper di Avellino viene paragonata a un personaggio di un film Disney, con chiaro riferimento al suo corpo. In molti si sono indignati per il fotomontaggio, giudicato di cattivo gusto. La stessa BigMama è intervenuta, seppur brevemente, sulla vicenda che vede coinvolto il programma di Canale 5: «Il meme su Ursula della Sirenetta? Fa male, ma lei è iconica come lo sono io. Voi no».

Questi episodi, però, non hanno minimamente scalfito il suo spirito, infatti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha regalato un colpo di scena durante la sua esibizione, levandosi la gonna e restando con dei leggins rossi, a conferma che sa giocare e osare, provocare e prendersi la scena.











