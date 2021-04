Billie Eilish, online “Your Power”/ Video Cantante avvolta da anaconda di 36 metri

Billie Eilish ha pubblicato online il videoclip del singolo “Your Power”, estratto dal disco “Happier Than Ever”, la cui uscita è fissata per il prossimo 30 luglio. Il filmato, diretto direttamente dall’artista e prodotto dal fratello della stessa, è stato registrato in California a Simi Valley e si apre con una veduta dall’alto di una montagna, fino a effettuare un primo piano man mano sempre più marcato sulla giovane, che ha sfoderato per l’occasione una nuova capigliatura bionda. La vera sorpresa, però, arriva all’incirca dopo un minuto e mezzo di canzone, quando sulla scena fa la sua comparsa un… serpente.

Nello specifico, si tratta di un anaconda da 36 chilogrammi, che inizia ad attorcigliarsi attorno alle ginocchia della ragazza e, con il passare dei secondi, ad avvinghiarla sino ad arrivare a stoppare la sua voce. Un messaggio simbolico forte e chiaro, dal momento che il brano punta il dito contro gli abusi e le violenze: “Mi sento vulnerabile nel pubblicare questa canzone, perché mi è molto cara – ha scritto su Instagram la 19enne –. Ha a che fare con varie situazioni di cui siamo stati tutti testimoni o che abbiamo vissuto in prima persona. Spero che possa ispirare un cambiamento. Cercate di non abusare del vostro potere”.

BILLIE EILISH E IL RECORD AI GRAMMY AWARDS 2020

Un singolo, “Your Power”, che per Billie Eilish giunge esattamente dopo altri due enormi successi, quali “My Future” e “Therefore I Am”, tutti estratti dal disco in uscita in estate. “Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite”, ha puntualizzato la cantante, che sul web è stata spesso criticata per la sua musica e per il suo fisico (body shaming), ma, grazie alla sua musica, ha sempre messo a tacere i suoi “odiatori”. Billie Eilish e il fratello Finneas hanno vinto ben sei grammofoni d’oro ai Grammy Awards 2020, con la giovane che non solo era l’unica diciottenne in lizza per la loro conquista, ma che è riuscita a diventare la prima donna nella storia della competizione ad aggiudicarsi tutti e quattro i premi principali. Quali sono? Miglior nuovo artista, miglior disco dell’anno, canzone dell’anno e album dell’anno. Inoltre, a dicembre 2020, Spotify ha incoronato Billie Eilish come l’artista più ascoltata in streaming dell’anno appena archiviato.

