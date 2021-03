Grammy Awards 2021, i vincitori/ Trionfo delle donne: da Billie Eilish a Taylor Swift

Questa notte si è svolta a Los Angeles la 63esima edizione dei Grammy Awards, gli Oscar della musica. Un’edizione segnata dalla pandemia, senza pubblico, ma all’insegna delle donne che si sono aggiudicate i premi principali. Billie Eilish ha vinto per il disco dell’anno (Record of the Year), con il singolo “Everything I Wanted”, dopo il successo dell’edizione 2020 in cui aveva vinto cinque premi. Il secondo premio più importante, Album dell’anno, è stato vinto da Taylor Swift con “Folklore”. Beyoncé è arrivata a quota 28 vittorie ai Grammy. La popstar ha superato il primato della violinista Alison Krauss con 27 premi. Beyoncé ha vinto il premio per il miglior video musicale con “Brown Skin Girl”, insieme alla figlia Blue Ivy, per “la migliore performance rap” e “migliore canzone rap” con “Savage” insieme a Megan Thee Stallion, e quello per la “migliore performance R&B” con “Black Parade”. Megan Thee Stallion, al secolo Megan Jovon Ruth Pete, ha vinto ai Grammy Awards 2021 come miglior nuova artista.

Grammy Awards 2021: tutti i vincitori

Harry Styles, ex One Direction, ha vinto ai Grammy Awards 2021 come “Best Pop Solo Performance” con “Watermelon Sugar”. Il giovane artista inglese ha anche aperto, con il brano vincitore, la serata di premiazione. Il premio “Song Of The Year”, ovvero miglior brano dell’anno, è stato assegnato a H.E.R., il cui vero nome è Gabriella Wilson, per “I Can’t Breathe”. Per la terza volta Taylor Swift si è aggiudicata il Grammy come “Album dell’anno” con “Folklore”. L’artista aveva già vinto nel 2008 con “Fearless” e nel 2014 con “1989”. Taylor Swift ha così eguagliato i primati appartenuti a Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon. Lady Gaga con Ariana Grande hanno vinto come “Best pop duo/group performance” per “Rain on Me”. Il Grammy con “Best progressive R&B album” è andato a Thundercat per “It Is What It Is”. Nas con “King’s Disease” ha vinto come “Best rap album”, mentre Anderson .Paak ha vinto come

“Best melodic rap performance” con “Lockdown”.

Ecco i vincitori nelle altre categorie:

Best dance recording

10% – Kaytranada featuring Kali Uchis

Best dance/electronic album

Bubba – Kaytranada

Best rock performance

Shameika – Fiona Apple

Best metal performance

Bodycount – Bum Rush

Best rock album

The New Abnormal – The Strokes

Best alternative album

Fetch the Bolt Cutters – Fiona Apple

Best country album

Wildcard – Miranda Lambert

Best Country Solo Performance

When My Army Prays – Vince Gill

Best Country Duo/Group Performance

10,000 Hours – Dan + Shay & Justin Bieber

Best musical theatre album

Jagged Little Pill

Producer of the year, non-classical

Andrew Watt



