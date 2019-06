Billy Drago, morto di ictus a 73 anni/ Addio al grande Frank Nitti de Gli Intoccabili

E’ in lutto il mondo del cinema a seguito della morte dell’attore statunitense Billy Drago. Aveva 73 anni e stando a quanto riportato dai colleghi dell’Huffington Post, è spirato nelle scorse ore in quel di Los Angeles, a causa di un ictus. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata l’edizione online di Variety, che ha ricordato come l’attore in questione fosse noto in particolare per i suoi ruoli di “cattivo”. Memorabile, ad esempio, la sua interpretazione nel film capolavoro di Brian De Palma “Gli intoccabili”, con protagonisti fra gli altri, Kevin Costner, Robert De Niro, e Sean Connery, in cui il defunto attore recitava nel ruolo di Frank Nitti, il braccio destro del super boss della mafia siciliana oltre oceano, Al Capone. Drago ha lavorato anche nel film western di Clint Eastwood “Il cavaliere pallido”, altra recitazione ritenuta impeccabile da parte dei massimi esperti cinefili.

BILLY DRAGO, MORTO DI ICTUS A 73 ANNI

Nato a Hugoton, in Kansas, il 18 settembre del 1946, il compianto attore, all’anagrafe William Eugene Burrows, decise di cambiare nome in Billy Drago per evitare che venisse confuso con un suo omonimo, tale William S. Burroughs, autore di “Pasto nudo”. La sua carriera nel grande schermo esordì nella pellicola “No other love”, quindi la recitazione nel film western “Windwalker”, e poi nel thriller “Cutter’s Way”. Numerosi i film a cui ha preso parte, fra cui anche l’horror “Vamp”, ma come detto in apertura, il ruolo che venne maggiormente acclamato dalla critica del settore fu quello del cattivissimo Frank Nitti nella memorabile pellicola di Brian De Palma, film del 1987 considerata ancora oggi una delle pietre miliari non soltanto del genere “mafia”. Più recentemente è stato visto nell’horror sanguinario, “Le colline hanno gli occhi” di Alexander Aja, in cui interpretava Papa Jupiter, mentre negli anni ’80 era apparso anche in alcune serie tv come “Automan” e “Supernatural”.

