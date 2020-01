Billy Elliot/ Film su Canale 5: un ragazzo, il ballo, pregiudizi, amore (4 gennaio)

‘Billy Elliot‘ sarà il film in onda nel primo pomeriggio televisivo di Canale 5, sabato 4 gennaio 2020, alle ore 13.50. Una pellicola del 2000 di grande successo, di produzione britannica e diretta dal regista inglese Stephen Daldry, poi candidato al premio Oscar per il successivo ‘The Hours’. Il cast del film è composto da Jamie Bell nella parte del protagonista Billy Elliot, Jamie Draven è il fratello del ragazzo, Tony Elliot, e Gary Lewis interpreta il padre Jackie Elliot, mentre Jean Heywood è la nonna di Billy. Mike Elliot interpreta George Watson, Stuart Wells ha la parte di Michael, mentre Adam Cooper e Merryn Owen interpretano rispettivamente Billy e Michael da adulti. Joe Renton è Gary Poulson, Julie Walters e Colin Maclachlan sono la signora e il signor Wilkinson mentre Nicola Blackwell è Debbie Wilkinson. Patrick Malahide ha il ruolo del Preside, Barbara Leigh-Hunt è la vicepreside Charlie Hardwick è Sheila Briggs, Billy Fane è il signor Braithwaite, Carol McGuigan interpreta la Bibliotecaria, Denny Ferguson è Miner, Matthew Thomas ha il ruolo di Simon, Zoë Bell ha la parte di Sandra, Trevor Fox è PC Jeff Peverly e Janine Birkett ha il ruolo della madre di Billy.

LA TRAMA DEL FILM “BILLY ELLIOT”

‘Billy Elliot’ racconta la storia del giovane undicenne Billy, in una cittadina dei sobborghi della contea di Durham nella Gran Bretagna scossa dagli scioperi dei minatori che stanno infiammando l’Inghilterra a metà degli anni Ottanta. Billy ha recentemente perso la madre e la famiglia vive dei salari del padre Jackie e del fratello Tony, entrambi minatori, che per sostenere la lotta dei lavoratori stanno però attraversando un periodo di profonde ristrettezze economiche. Billy viene incoraggiato a iniziare ad andare in palestra per imparare la boxe, ma scopre molto rapidamente come la sua vera passione sia in realtà il balletto classico, una pratica assolutamente ignota per la realtà proletaria in cui il ragazzo è immerso, e che per i pregiudizi del luogo viene anche vista come un’attività per omosessuali.

Gli unici ad incoraggiare il sogno di Billy sono il coetaneo Michael e la signora Wilkinson, insegnante di balletto della zona che lavora con delle ragazzine del luogo nella stessa palestra dove Billy va a lezione di boxe, tra le quali c’è anche la figlia segretamente invaghita di Billy. Rendendosi conto della vera passione di Billy, la signora Wilkinson lo incoraggia, e inizia ad impartirgli lezioni di danza, ma il giorno della prima vera audizione Billy non può presentarsi perché impegnato col padre a tirare fuori dal carcere il fratello Tony, arrestato per disordini legati allo sciopero. La signora Wilkinson decide di uscire allo scoperto e informa la famiglia di Billy della passione del ragazzo, ma il padre Jackie reagisce male impedendo al ragazzo di continuare a danzare.

La notte di Natale però Billy va in palestra per ballare di nascosto con Michael: il padre lo scopre ma si rende conto, dopo lo smarrimento iniziale, di come il balletto possa essere la chance per Billy di lasciare la dura vita a Durham. Inizialmente prova a interrompere lo sciopero ma Tony lo porta via per non farlo attaccare come ‘crumiro’ dagli altri minatori, che porteranno avanti una colletta per permettere a Billy di andare a sostenere un’audizione a Londra. Solo un’esaminatrice si renderà subito conto del talento del ragazzo, che settimane dopo riceverà la missiva che cambierà la sua vita: è stato ammesso in Accademia. Il film si conclude con Jackie e Tony a teatro che vanno per la prima volta a vedere Billy come professionista, in una splendida rappresentazione de ‘Il Lago dei Cigni’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA