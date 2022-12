Billy Elliot/ Su Italia 1 il film con Jamie Bell e Julie Walters

Billy Elliot, il film su Italia 1

Billy Elliot è un film del 2000 di genere drammatico, commedia e musicale, che verrà trasmesso il giorno 27 dicembre su Italia 1 alle ore 21.20. Il film è stato diretto da Stephen Daldry, prodotto da Greg Brenman e da Jon Finn in collaborazione di Charles Brand, Tessa Ross, David Thompson e Natascha Wharton.

La sceneggiatura e la scenografia del film Billy Elliot sono state affidate rispettivamente a Lee Hall e a Maria Djurkovic, Adam O’Neill, Tatiana Macdonald. Il trucco e i costumi sono stati curati da Stewart Meachem, da Ivana Primorac e Nikita Rae. Tra gli attori del cast ci sono Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Draven, Stuart Wells, Jean Heywood, Mike Elliot, Colin MacLachlan, Patrick Malahide e Adam Cooper.

Billy Elliot, la trama del film

Nel 1984 nel Regno Unito Billy Elliot vive in una situazione familiare complicata con il padre Jackie, il fratello Tony, che entrambi lavorano in miniera, e la nonna materna. La madre Jenny è morta due anni prima e Billy sente ancora la sua mancanza. Il padre lo obbliga a frequentare le lezioni di boxe, ma Billy è affascinato dalla danza classica, vedendo ogni volta le lezioni delle ragazze in palestra.

Billy decide di unirsi al gruppo di danza e viene notato dall’insegnante, che lo educa nell’arte della danza e scopre in lui un raro talento. Lo incoraggia a fare un’audizione presso la Royal Ballet School, scuola prestigiosa di Londra. Il padre e il fratello di Billy inizialmente sono contrariati dalla sua scelta, ma poi cambiano idea una volta che hanno appreso che il talento di Billy potrebbe portare loro un guadagno necessario. Billy si trova dunque di fronte a un bivio e finisce per scegliere la danza, che lo porterà in futuro ad un percorso fatto di successo e ammirazione da parte del pubblico.

