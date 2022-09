Bimbo di 6 anni schiacciato da armadio: grave/ Vercelli, frattura bacino e traumi

Dramma in provincia di Vercelli dove un bimbo si trova in ospedale in condizioni gravi, dopo essere rimasto schiacciato da un armadio. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito dell’agenzia Adnkronos, l’episodio si è verificato in quel della località di Livorno Ferraris, nel vercellese (regione Piemonte), e lo sfortunato protagonista è un piccolo di 6 anni che è finito sotto un armadio di grosse dimensioni, stando alle prime ricostruzioni effettuate.

Il bambino si trovava nella propria abitazione quando, per cause ancora incerte, gli è finito addosso il mobile: non è ben chiaro cosa sia accaduto, se lo stesso stesse giocando o se fosse in corso una sorta di trasloco, fatto sta che la giovane vittima ha riportato delle ferite molto gravi. Una volta lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti gli uomini del personale sanitario del 118, giunti presso l’abitazione anche un elicottero che ha favorito il rapido ricovero presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

BIMBO SCHIACCIATO DA ARMADIO: NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA

L’eliambulanza è riuscita ad atterrare al centro del paese, a pochi metri dal condominio dove appunto vive il bambino di 6 anni schiacciato dall’armadio. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il bimbo avrebbe riportato delle ferite e dei traumi da codice rosso, e verserebbe in condizioni giudicate gravi, in ogni caso, stando alle informazioni raccolte dai media locali, ma “ancora sommarie”, il piccolo non sarebbe comunque, e fortunatamente, in pericolo di vita.

Restano ancora diversi gli aspetti da chiarire di tale vicenda, a cominciare dal capire se i genitori fossero presenti al momento dell’incidente o meno; inoltre, si è appreso che il bambino si era trasferito da poco tempo presso il paese piemontese, anche se non è ben chiaro da dove provenisse. La prognosi sarebbe di 30-40 giorni, il bimbo non avrebbe presentato delle lesioni evidenti e gravi, ma un trauma toracico e addominale con frattura del bacino. Nel corso della giornata sono attesi ulteriori aggiornamenti per ricostruire nella sua interezza questa drammatica vicenda che sembra possa avere un lieto fine.

