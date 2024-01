Bimbo di 6 mesi abbandonato davanti all’ospedale di Aprilia/ Una telecamere ha ripreso la scena

Un bimbo neonato di età compresa fra i 6 e gli 8 mesi, è stato abbandonato davanti all’ospedale di Aprilia, in provincia di Latina. A segnalare il fatto è il sito di TgCom24, ma anche il quotidiano Latina Oggi e il portale LatinaToday, che raccontano di un episodio che si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 gennaio, e di come la scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere presenti in zona. Si vede chiaramente una donna che spinge un passeggino con dentro il bimbo, lasciandolo poi davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia. Il piccolo, la cui età non è ancora stata ufficializzata, sta bene, e le sue condizioni fisiche sono considerate positive, ma rimane il dramma del gesto.

Da quanto si apprende il piccolo sarebbe stato rinvenuto attorno alle ore 19:30 di ieri dal personale sanitario che lavora presso l’ospedale: il bimbo è stato subito preso in carico e sottoposto a tutte le visite mediche nonché alle cure necessarie. Quasi in contemporanea è scattata la chiamata ai carabinieri che pochi minuti dopo aver ricevuto l’allerta si sono recati presso l’ospedale con gli uomini el Reparto Territoriale di Aprilia, comandati dal tenente Paolo Guida, aprendo una indagine.

BIMBO DI 6 MESI ABBANDONATO DAVANTI ALL’OSPEDALE DI APRILIA: CARABINIERI AL LAVORO

Obiettivo, cercare di capire chi siano i genitori del piccolo e quindi se chi lo ha lasciato davanti all’ingresso del nosocomio di Aprila fosse realmente la madre o un’altra persone. Le risposte potrebbero giungere proprio dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena e che in questo momento sono sotto l’analisi degli inquirenti.

I carabinieri hanno fatto notare che il fatto che il bambino sia stato abbandonato davanti ad una struttura ospedaliera fa presupporre una certa attenzione da parte della madre, di conseguenza potrebbe trattarsi di una persona che ha vissuto un gesto di disperazione e che ha quindi deciso di lasciare il proprio piccolo in un luogo dove lo stesso sarebbe stato accudito al meglio. Al momento il neonato è stato affidato ad una casa famiglia.

