Bimbo di due anni morto a Roma/ Ha ingoiato parte di un giocattolo: trovati pezzi nell’esofago

Un bimbo di due anni è morto in quel di Roma, dopo aver ingoiato parte di un giocattolo. L’episodio è raccontato nel dettaglio dai colleghi del TgCom24.it, e il decesso è avvenuto presso il policlinico Gemelli, dove il piccolo era stato portato in maniera disperata quando ormai era già morto. La vittima era stata in precedenza ricoverata presso il Monterotondo in codice rosso, arrivato già in arresto cardiaco, quindi portato al Policlinico dove però nulla ha potuto fare il personale sanitario.

Secondo la ricostruzione dei genitori, il bambino di due anni stava dormendo quando lo hanno sentito rantolare, a quel punto hanno chiamato il 118, con il medico di Monterotondo che ha visitato d’urgenza il piccolo, ed ha notato alcuni pezzi di un giocattolo nell’esofago. Immediato è stato il trasferimento in elicottero al Gemelli, dove però, come detto sopra, è deceduto. La procura della repubblica di Tivoli ha aperto un’inchiesta e stanno indagando i carabinieri della compagnia di Monterotondo. L’ipotesi è quello di omicidio colposo contro ignoti, e sono stati disposti degli accertamenti sulla provenienza e sul tipo di giocattolo ingoiato dal bambino nella sua casa.

BIMBO DI DUE ANNI MORTO A ROMA: UN EPISODIO SIMILE A CATANIA

Nel contempo il Policlinico Gemelli ha diramato una nota in cui ha fatto sapere che il piccolo è giunto nel nosocomio già in stato di morte cerebrale dopo più di un’ora di rianimazione cardiopolmonare; al decesso i genitori hanno dato il loro consenso per prelevare gli organi, espianto che è già stato eseguito.

Un episodio simile si è verificato a Catania, fortunatamente non con esiti tragici. Un bambino di otto mesi ha rischiato di soffocare dopo aver messo in bocca un residuo di un giocattolo che era stato masticato dal suo cane. E’ stato sottoposto ad un intervento d’urgenza di tracheotomia presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, episodio risalente alla fine del mese di novembre ma emerso solamente in queste ultime ore.

