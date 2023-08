Bimbo vuole diventare Spider Man: si fa mordere da vedova nera/ Lo choc e la corsa in ospedale

Decisamente curioso quanto accaduto in Bolivia dove un bimbo, desideroso di diventare come Spider Man, ha dato vita a qualcosa di alquanto curioso. A raccontare la vicenda è il portale dello Zoo di 105, l’irriverente programma radiofonico in onda tutti i giorni su Radio 105, e che narra appunto di un piccolo di otto anni che voleva diventare un super eroe, e soprattutto il suo eroe preferito, leggasi appunto l’Uomo ragno.

L'inquinamento dell'aria aumenta la resistenza agli antibiotici/ Studio: “C'è una netta correlazione”

Per diventare come il famoso eroe che si arrampica sui palazzi, saltando con la ragnatela, il bimbo di 8 anni ha così deciso di farsi mordere da un ragno che ha trovato per terra, scoperto sotto un sasso: l’obiettivo era quello di poter sviluppare i superpoteri, così come il suo beniamino visto in televisione e nei fumetti. Peccato per il piccolo, questi ha deciso di scegliere uno dei ragni più pericolosi e letali al mondo, leggasi la vedova nera, famoso non tanto per la sua grandezza, essendo molto più piccolo ad esempio di una tarantola, quanto per la sua velenosità: il suo veleno, ricorda infatti la pagina dello Zoo di 105, è 15 volte più potente di quello di un serpente a sonagli.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023/ Frasi: “Allegria e tristezza si mescolano in questa festa”

BIMBO VUOLE DIVENTARE SPIDER MAN: ECCO COME L’HANNO SALVATO

E così che il bambino boliviano, residente di preciso in quel di Vichuloma, nel dipartimento di Oruro, è stato morso per poi andare dalla madre, che in seguito, dopo essersi fatta raccontare tutta la vicenda, ha chiamato gli uomini del soccorso stradale che nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato dove hanno prelevato il piccolo per poi portarlo d’urgenza presso il nosocomio più vicino.

Nel frattempo il bimbo aveva iniziato a dare segnali preoccupanti, avvertendo forti dolori e contratture muscolari soprattutto alla mano, dove era stato appunto punto. Fortunatamente per il piccolo, questi aveva catturato in un vaso di vetro la tarantola ed Ernesto Vàsquez, capo del Programma Malattie Zoonotiche per il Servizio Sanitario Dipartimentale di Oruro, ha spiegato che grazie all’individuazione immediata del ragno è stato possibile sottoporre al bambino un antidoto: il piccolo si è completamente ripreso.

Marzia Capezzuti, primo rinvio a giudizio per l'omicidio/ A processo minorenne coinvolto nell'inchiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA