Marvel’s Spider-Man 2 PS5, da oggi il pre-order/ Ecco i prezzi e versioni disponibili

E’ disponibile da oggi il pre-order di Marvel’s Spider-Man 2 per PS5, il nuovo videogame sulle avventure dell’Uomo Ragno a firma Insomniac Games con protagonisti Peter e Miles. La data d’uscita è fissata per il 20 ottobre di quest’anno, ma attraverso i vari siti di e-commerce e il Playstation Store, sono stati aperti appunto i pre-ordini di modo da non arrivare al prossimo autunno senza la copia del gioco desiderato. Tre saranno le edizioni previste, leggasi Standard Edition, Digital Deluxe Edition e Collector’s Edition.

Inoltre, per chi prenota il gioco, saranno a disposizione tre bonus: il costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, il costume Shadow Spider per Miles con 3 varianti di colore aggiuntive, e infine il gadget Ragnatela Traente e 3 punti abilità. La Standard Edition di Marvel’s Spider-Man 2 costa 80,99 euro ed è prevista sia in formato fisico quanto digitale; non è presenta alcun extra. La Digital Deluxe Edition è invece acquistabile solo sul PlayStation Store al prezzo di 89,99 euro, e oltre al gioco base prevede: 5 costumi esclusivi per Peter, 5 costumi esclusivi per Miles, cornici e adesivi per la modalità foto, e infine, 2 punti abilità.

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 PS5, PRE-ORDER AL VIA: LA COLLECTOR’S EDITION

L’ultima versione disponibile della Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 è anche la più ambita e stiamo parlando ovviamente della mitica Collector’s Edition. Si tratta di una confezione che purtroppo non è alla portata di tutti, visto il suo prezzo, ben 249,99 euro. Inoltre, essendo una collector’s è prodotta in numero molto limitato e siamo certi che andranno esaurite nel giro di pochi minuti.

All’interno del super pacchetto troviamo un codice per scaricare la Digital Deluxe Edition del gioco, quindi tutto gli extra già presenti in quell’edizione e infine, la statuetta alta 48 cm che raffigura Peter e Miles alle prese con Venom. Un gioco assolutamente da non perdere, qualsiasi edizione è ottima.

