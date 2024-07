Bingo Bongo, diretto da Pasquale festa Campanile

Venerdì 26 luglio, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, andrà in onda la commedia italiana del 1982 dal titolo Bingo Bongo. Il film è diretto da Pasquale Festa Campanile e il protagonista assoluto è l’eclettico Adriano Celentano, qui all’ultimo film col regista, dopo aver girato Rugantino (1973), L’emigrante (1973) e Qua la mano (1980).

La produzione è affidata a Mario e al figlio Vittorio Cecchi Gori, la fotografia è di Alfio Contini e le musiche di Pinuccio Pirazzoli.

La co-protagonista del Moleggiato è Carole Bouquet che aveva esordito nel 1977 in Quell’oscuro oggetto del desiderio, del maestro surrealista Luis Buñuel. Completano il cast Felice Andreasi e uno scimpanzé, il simpaticissimo Tanga.

La trama del film Bingo Bongo: un novello Tarzan ma più divertente

In Bingo Bongo, la vicenda inizia con un aereo che perde quota e sta per precipitare. A bordo c’è un bambino che miracolosamente riesce a salvarsi proteggendosi con la vegetazione. L’albero, infatti, impedisce che il piccolo si infortuni mortalmente.

A questo punto la storia si sposta in avanti nel tempo, con la foresta del Congo che viene scandagliata da alcuni esploratori. Il superstite, nel frattempo, è diventato grande ma ha un’educazione del tutto selvaggia perché sono stati gli animali a prendersene cura.

Un medico di nome Muller, che guida la spedizione seguendo la parte scientifica dell’operazione, battezza ufficialmente il ragazzo con il nome di Bingo Bongo. L’irruenza del soggetto si manifesta immediatamente e gli scienziati stessi sono destinati a subire i capricci di Bingo Bongo.

Il ragazzo rifiuta di farsi visitare e non vuole essere sottoposto a ulteriori approfondimenti medici. La situazione peggiora ulteriormente e gli scienziati apprendono che Bingo Bongo ha una forza incredibile, riuscendo addirittura a piegare il ferro della prigione in cui viene ingabbiato.

Quando sta per mettersi in fuga, dopo aver aperto con inaudita energia la gabbia, rientra immediatamente perché nota Fortis che prende in mano un’arma. I medici si accorgono dell’intelligenza di Bingo Bongo, che è molto simile a quella degli esseri umani.

C’è un’eccezione tuttavia nel carattere di Bingo Bongo, il quale si presenta positivamente con Laura, una dottoressa molto bella. La professionista decide di portarlo con sé per fargli conoscere come vivono le persone nelle città, ospitandolo quindi a casa propria.

Bingo Bongo non è affatto contento di ciò che trova, perciò, nonostante il sentimento amoroso nei confronti di Laura, scappa per le vie urbane e combina una lunga serie di pasticci. Si susseguono scene comiche, agenti di polizia che cercano di arrestarlo e rifugi improvvisati nello zoo.