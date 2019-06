Biondo e Emma si sono lasciati/ “Non stiamo più insieme, ma ci vogliamo bene”

Biondo e Emma Muscat si sono lasciati, stavolta ufficialmente. Dopo essersi detti addio per poi tornare insieme, i due cantanti hanno annunciato ai fans la rottura definitiva sui social. Durante un pranzo insieme, come se fossero due semplici amici, Emma e Biondo che si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, hanno annunciato ai fans di non stare più insieme. Una decisione presa di comune accordo e che non cancella ll’affetto e il rispetto che li ha portati a condividere non solo la vita privata, ma anche quella professionale avendo duettato sulle note del brano ‘Avec moi’. La rottura arriva pochi giorni dopo la partecipazione dei due cantanti ai Seat Music Awards.

BIONDO E EMMA MUSCAT: “CI VOGLIAMO BENE ANCHE SE NON STIAMO PIU’ INSIEME”

“Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma abbiamo deciso di lasciarci. Noi due siamo felicissimi insieme ed è bello che dopo un anno e mezzo non proviamo rancore, non è cambiato niente, ma ci troviamo meglio così. Non stiamo male, questa estate ci vedremo in giro insieme con la nostra canzone, quindi non vi preoccupate”: con queste parole, Biondo, accanto all’ormai ex fidanzata Emma Muscat, ha vuotato il sacco raccontando tutta la verità ai fans che hanno apprezzato la sincerità dei due cantanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA