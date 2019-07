Biondo, incidente in auto/ Tamponamento a Milano: “scontro” galeotto, ecco perché

Biondo dopo la fine della sua storia con Emma Muscat, sta mettendo in piedi nuova musica. Probabilmente anche il dolore della fine di una relazione amorosa, ha comunque regalato spunti creativi al rapper. E così, fuori da Amici, il giovane cantante sta spopolando, non venendo dimenticato dal pubblico. Dopo aver ricevuto il premio per miglior album “Dejavu” ai freschissimi Seat Music Awards andati in onda un paio di settimane fa, adesso è pronto a tornare in radio con il suo ultimo pezzo “Japan1ce”, che si presenta già come la hit tormentone dell’estate 2019. In queste ore però, proprio l’artista dalla chioma biondo platino è stato il protagonista di un incidente mentre si trovava in giro per Milano. A bordo della sua automobile è stato tamponato ma per fortuna, non è successo nulla di grave.

Biondo, piccolo incidente a Milano: l’ironia del trapper

Biondo, al secolo Simone Baldasseroni, ha voluto scherzare dopo il tamponamento. Ed infatti il giovane trapper, ha pubblicato una storia su Instagram riprendendo un breve video. Nella clip condivisa via social, si vede l’amico e compagno della vicissitudine, concentrato a parlare con la donna implicata nel tamponamento. Dal lunotto posteriore Biondo ha ripreso la discussione e lo scambio di battute tra la “coppia” commentando in maniera ironica: “Da un tamponamento a progettare una famiglia insieme è bastato un attimo. Benvenuti a Milano”. La sua frase ironica è stata apprezzata dal suo pubblico, che da sempre ne elogia il sarcasmo. Biondo attualmente si trova spesso a Milano per cercare di scalare le classifiche musicali con la sua musica. Il singolo “Avec Moi”, dove duetta insieme ad Emma Muscat, ha già raggiunto su YouTube oltre 6 milioni di visualizzazioni. Questo venerdì 5 luglio poi, uscirà anche la nuova canzone e ne vedremo delle belle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA