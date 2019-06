Bitter Sweet/ Anticipazioni 14 giugno: tragico incidente, Ferit e Nazli sotto choc

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET PUNTATA 14 GIUGNO

Torna oggi, 14 giugno 2019, alle 14.45 l’appuntamento con Bitter Sweet. Le anticipazioni della puntata di oggi ci svelano che saranno momenti davvero drammatici per i nostri protagonisti. Ma partiamo dall’inizio. La puntata di ieri si è conclusa con Ferit in attesa di scoprire l’esito dell’appalto. Oggi il bel imprenditore verrà a sapere che lui, sua sorella e sua cognata l’hanno vinto. Deciderà allora di presentarsi al concerto sono sono presenti anche Deniz e Nazli. La chiara e crescente complicità tra i due ragazzi lo farà inaspettatamente ingelosire, tanto da lasciare il concerto prima della sua conclusione. Ma sarà proprio durante il ritorno a casa che Ferit riceverà una telefonata drammatica che gli cambierà la vita. Sua sorella, suo cognato, sua madre e il piccolo Bulut sono rimasti coinvolti in un un’incidente stradale.

BITTER SWEET: LA PROPOSTA DI FERIT PER NAZLI

Nella nuova puntata di Bitter Sweet, Ferit viene a scoprire che sua sorella e suo cognato sono morti nell’incidente. Sua madre e il piccolo Bulut, invece, sono salvi. Il giorno seguente si tengono i funerali ma qui, ancora una volta, Nazli dimostra di essere molto vicina a Deniz. Nei giorni successivi ai funerali, a soffrire di più è proprio il piccolo Bulut. Il bambino rifiuta le cure e la vicinanza delle persone care ma non quella di Nazli. Sarà proprio la sua “amichetta” a farlo scoppiare in un pianto liberatorio. Questo porterà Ferit a chiedere a Nazli di tornare a lavorare con lui per aiutare il bambino a rimettersi e ritrovare la serenità dopo la morte dei suoi genitori. Proposta che Nazli accetterà e che scatenerà inaspettate conseguenze.

