Bitter Sweet / Anticipazioni 21 giugno: Nazli scopre il tradimento di Asuman

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET PUNTATA 21 GIUGNO

Continua tra tristezza e sensi di colpa la soap Bitter Sweet. Le ultime puntate andate in onda su Canale 5 non sono state affatto semplici per i due amati protagonisti. Purtroppo l’affidamento momentaneo di Bulut è andato a Hakan e Demet, il tutto a causa di un documento sottratto con l’inganno a Ferit. A farlo è stata l’insospettabile Asuman, sorella di Nazli, senza farsi scoprire. Un mistero che potrebbe sconvolgere i rapporti tra le due sorelle ma anche quello tra Ferit e Nazli. L’imprenditore, infatti, è pronto ad infagare e scoprire chi l’abbia tradito in questo modo. Nella puntata di Bitter Sweet in onda oggi 21 giugno su Canale 5, Bulut continua la permanenza dagli zii paterni che vogliono l’affidamento del bambino solo per accaparrarsi le quote dell’azienda di famiglia e non per un reale affetto nei suoi confronti.

BITTER SWEET: PROPOSTA A SORPRESA PER NAZLI

Nel frattempo, a Bitter Sweet, Ferit e Nazli sono sempre più vicini. Dopo l’importante aiuto della giovane cuoca con Bulut, Ferit l’ha ringraziate e le ha chiesto di tornare a lavorare a casa sua, regolarmente, come accadeva fino a qualche tempo prima. Nazli ha accettato la proposta ma, nella puntata di oggi, si troverà di fronte ad un bivio. La gestione di Bulut per Demet diventa molto complicata, è per questo che la sorella di Deniz chiede aiuto proprio a Nazli. Le anticipazioni svelano, infatti, che Demet le chiederà di stare vicina a Bulut e, per questo, di lavorare a casa sua. Per farlo, Nazli dovrebbe lasciare il lavoro da Ferit ma, al contrario, potrebbe rimanere vicina al bambino. Cosa deciderà di fare?

NAZLI SCOPRE IL TRADIMENTO DI ASUMAN

Ma è proprio dopo la proposta ricevuta da Demet che Nazli fa una scoperta sconvolgente. La protagonista di Bitter Sweet scopre che a tradirli e a consegnare il documento di Ferit nelle mani di Hakan è stata proprio sua sorella, Asuman. Una scoperta che la sconvolge e la porta a vergognarsi, tanto da evitare, per ora, di raccontare tutto a Ferit. Una puntata insomma davvero imperdibile quella di oggi, su Canale 5, in onda a partire dalle 14.45.



