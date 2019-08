Bitter Sweet/ Anticipazioni 22 agosto: Fatos preferisce la compagnia di Tarik

Bitter Sweet, ecco dove siamo rimasti

Bitter Sweet continua ad andare avanti e proseguirà fino a quanto non tornerà in onda Maria De Filippi con Uomini e Donne. Se siete estimatori della telenovela turca trasmessa dalla rete ammiraglia di Casa Mediaset, saprete bene che l’appuntamento andato in onda ieri, mercoledì 21 agosto, ha visto scorrere una serie di emozionanti segreti, dritti nel cuore delle emozioni. Deniz è venuto a sapere del segreto di Ferit e Nazli e glielo ha fatto presente. I due sposi hanno pensato che sia stata Asuman ma Deniz ha immediatamente smentito questa possibilità. Hakan e Demet hanno chiesto la collaborazione ad Asuman e lei, prima sembrava avesse accettato ma poi si è presa gioco di loro scatenando molta rabbia. Ferit e Deniz hanno avuto una discussione proprio la mattina del processo e Deniz l’ha minacciato di stare contro di lui. Ferit e Nazli sono riusciti ad avere l’affidamento di Bulut? Deniz, come avrete avuto modo di vedere, era una vera bomba a orologeria. Dopo avere scoperto della mancata autenticità del loro matrimonio pareva deciso a parlare in tribunale e la sua parola poteva risultare decisiva.

Anticipazioni Bitter Sweet e trame giovedì 22 agosto

Dopo il riassunto di ieri, vediamo cosa accadrà oggi durante la nuova puntata di Bitter Sweet trasmessa nel primo pomeriggio di Canale 5. Mentre Hakan è in casa a parlare con Bekir, Demet ascolta la loro conversazione che riguarda l’assassinio del fratello. Dopo avere investigato sull’accaduto, al termine si rende conto che proprio Hakan è l’artefice dell’omicidio. Per questo motivo i due litigano fortemente. Frattanto Nazli ha particolari economici con il ristorante e non ha il denaro necessario per potere pagare il mutuo. Demet è particolare collerica dopo aver scoperto che suo marito ha elaborato di uccidere il fratello e decide di lasciarlo. Fatos ha paura dei ladri e, se inizialmente vuole chiamare Engin, poi preferisce la compagnia di Tarik. Se queste anticipazioni hanno riacceso il vostro interesse nei confronti della telenovela turca, vi consigliamo di restare sintonizzati sull’ammiraglia Mediaset per saperne di più.

