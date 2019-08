BITTER SWEET/ Anticipazioni 19, 20 e 21 agosto: Deniz ha un incidente e Asuman…

Anticipazioni Bitter Sweet 19-21 agosto 2019

La prima stagione di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolounay in turco) sta andando in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Due gli episodi trasmessi oggi, in cui vedremo Ferit alle prese con la sua prima apparizione in pubblico al fianco della moglie Nazli. O almeno, è quello che sperava: quest’ultima, infatti, non ha nessuna intenzione di raggiungerlo da Deniz, che intanto è alle prese con l’inaugurazione della sua mostra. Engin e Fatos si lasciano, ma decidono comunque di rimanere amici. Per il bene di Bulut, Nazli e Ferit fingono che il loro rapporto vada a gonfie vele, quando così non è. Asuman si trova da Deniz, e ha deciso di non rincasare. Poco dopo, scopre che il ragazzo ha avuto un incidente con la moto e che adesso si trova in ospedale. Asuman si prenderà cura di lui per tutta la durata della riabillitazione.

Bitter Sweet, Asuman litiga con la sorella e Demet

Nella seconda puntata della settimana di Bitter Sweet, in onda martedì 20, Asuman litiga con la sorella e Demet si accorda con Deniz per incastrare Ferit al processo. Sia lui che Nazli si preoccupano che Asuman possa spifferare a tutti la verità, cioè rivelare che il loro matrimonio è falso. Ma Asuman non è l’unica custode del segreto: anche Fatos ed Engin ne sono a conoscenza. I due cercano di estorcere qualche informazione in più da Saban, che però fugge impaurito. Hazan, intanto, decide di mettere alla prova Tahir al fine di assoldarlo tra i suoi scagnozzi.

Bitter Sweet, Deniz testimonia contro Ferit al processo

Gli episodi in onda mercoledì 21 saranno decisivi per l’evoluzione del rapporto tra Asuman e Deniz. Da quando lei si interessa a lui e alla sua salute, infatti, i due sono molto vicini. Per questo la loro relazione diventa sempre più stretta e profonda, mentre l’unione (finta) di Ferit e Nazli appare piuttosto precaria. Anche Deniz sa come stanno realmente le cose tra loro, e glielo fa presente. I due credono che sia stata Asuman a dirglielo, quando in realtà non è così. La ragazza fa credere di voler accettare la proposta di Hakan e Demet, ma alla fine si scopre che li prende in giro. Per questo motivo, i due sono furiosi. Tensione anche tra Ferit e Deniz, che hanno una discussione proprio la mattina del processo. Ferit e Nazli si trovano in tribunale per l’affidamento di Bulut. Deniz, per ripicca, sta per rivelare tutta la verità davanti al giudice. La testimonianza può rivelarsi decisiva: la sua idea, infatti, è quella di schierarsi contro Ferit, come già ha minacciato precedentemente. Per scoprire come andrà a finire, l’appuntamento con Bitter Sweet è alle 14 circa su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA