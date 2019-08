Bitter Sweet/ Anticipazioni 23 agosto: Hakan incastra Demet e registra tutto!

Anticipazioni Bitter Sweet 23 agosto

Ultimo appuntamento settimanale per Bitter Sweet quello di oggi 23 agosto 2019. Su Canale 5 tornano le vicende che hanno protagonisti Ferit e Nazli, coppia che ha fatto innamorare il pubblico italiano. Le anticipazioni della puntata di oggi ci svelano però che non saranno loro i veri protagonisti ma Hakan e Demet. La sorella di Deniz ha fatto una scoperta che l’ha sconvolta: è stato proprio suo marito a causare l’incidente e dunque la morte dei genitori del piccolo Bulut, suo nipote. Demet è però pronta a denunciare Hakan, facendolo dunque arrestare. Una probabilità che proprio non piace al malefico antagonista di Ferit, che è pronto a tutto pur di sfuggire a questa sorte. È per questo che mette in piedi un terribile piano ai danni di sua moglie.

Bitter Sweet: Hakan incastra Demet e riprende tutto

Il nuovo appuntamento con Bitter Sweet sarà davvero ricco di suspense. Hakan è pronto ad incastrare Demet, in modo da impedirle di svelare il suo segreto. Dopo averla messa con le spalle al muro, temendo una sua ribellione, Hakan la convince ad allontanare lo stress accumulato, sparando qualche colpo col la pistola. Demet asseconda il suo desiderio ma non sa che dietro quel bersaglio c’è in realtà un uomo: si tratta di Tahir, scagnozzo di Ferit infiltrato. La donna lo uccide, inconsapevole che sia lì, il tutto mentre Hakan registra con una talecamera. Un terribile tranello con tanto di prove che l’Onder è pronto ad usare qualora Demet volesse svelare quanto scoperto sulla morte dei genitori di Bulut.

Bitter Sweet: Nazli fa una scoperta su Ferit

Demet, sconvolta per l’uccisione di Tahir, scappa via e si rifugia da suo fratello Deniz. Intanto tra Ferit e Nazli le cose procedono al meglio. Manca poco al compleanno dell’Aslan e la giovane cuoca è in trepidazione. Quasi dimenticava del lieto evento ed è per questo che decide di organizzare qualcosa di speciale. Per farlo chiede però aiuto alla sua amica Fatos e insieme decidono di organizzare una festa a sorpresa. La stilista però scoprirà sui social una fotografia presente sui social network, che ritrae Engin e Ferit insieme ad un gruppo di vecchi amici mai visti prima e che risale a 7 anni prima. Foto che incuriosirà molto Nazli.



