Bitter Sweet / Anticipazioni 27 giugno: Ferit scopre le bugie di Nazli e la allontana

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 27 GIUGNO

Si mettono male le cose per Nazli. L’appuntamento con Bitter Sweet torna oggi, 27 giugno 2019, alle 14.45 con brutte notizie per la nostra protagonista. Come visto nella puntata in onda ieri, Ferit continua a combattere per Bulut e, in vista del suo compleanno, vuole assolutamente stare con lui. Cosa che non viene vista di buon occhio da Demet. Ma le cose peggiorano quando altre verità vengono a galla. Ferit scopre, infatti, che è stata Asuman a fotografare di nascosto i suoi documenti privati per poi consegnarli ad Hakan e Demet e capisce che Nazli ne era a conoscenza e gli ha mentito per tutto il tempo. A questo si aggiunge la scoperta fatta da Engine: l’uomo ha infatti sentito per sbaglio una conversazione di Fatos, scoprendo che la ragazza non è una stilista di successo ma solo un’apprendista.

BITTER SWEET: FERIT ESCLUDE NAZLI DALLA FESTA DI BULUT

Ferit ha sempre avuto dei dubbi sull’onestà di Nazli e, nella nuova puntata di Bitter Sweet, questi sembrano quasi trovare conferma. L’imprenditore somma le scoperte appena fatte e crede che così come hanno mentito le sue due sorelle, anche Nazli possa essere fatta della stessa pasta. Questo lo porta a prendere una drastica decisione: allontanarsi da lei ma, soprattutto, allontanarla dal piccolo Bulut. È per questo che la esclude dalla festa organizzata per il compleanno del bambino, che ne rimane profondamente deluso. Tuttavia Bulut sarà molto felice di ritrovare suo zio e stare con lui dopo tanto tempo lontani. Ma come la prenderà Nazli? La rottura con Ferit si risanerà? Tutto è in bilico per la giovane protagonista.

