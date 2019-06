Bitter Sweet / Anticipazioni 26 giugno: Nazli a un bivio, Bulut triste per Ferit

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 26 GIUGNO 2019: FERIT VICINISSIMO ALLA VERITÀ

Le tensioni a Bitter Sweet non mancano mai. Anche nella puntata in onda oggi, 26 giugno, Nazli dovrà fare i conti con un tumulto interiore che la fa stare male. Ieri Ferit è arrivato vicinissimo alla verità riguardo il furto dei documenti. Con l’aiuto di alcuni specialisti, è stato trovato il modello di cellulare con il quale sono state scattate le foto al documento che ha permesso ad Hakan di ottenere l’affidamento temporaneo di Bulut. Il cellulare è proprio quello che Nazli ha sottratto a sua sorella Asuman dopo aver scoperto quello che ha fatto e che ora ha lei. Oggi Nazli continua a tormentarsi in merito al da farsi con Ferit. Dopo aver tenuto per se la scoperta del colpevole, oggi si chiede se abbia fatto bene o se non sia arrivato il momento di vuotare il sacco. Arrivata alle strette deciderà di dire tutto a Ferit? E come la prenderà il suo datore di lavoro?

BITTER SWEET: BULUT TRISTE PER SUO ZIO FERIT

Questo non è però l’unico dubbio che Nazli avrà nel corso della nuova puntata di Bitter Sweet, oggi alle 14.45 su Canale 5. La giovane cuoca è preoccupata da Bulut che è sempre più triste. Suo zio Ferit non va mai a trovarlo e a lui manca molto. L’imprenditore, infatti, non vuole fargli visita per non entrare in casa di Hakan e Demet. Nazli cerca allora di risollevare il morale del bambino ma ad aiutarla sta per arrivare un evento speciale: la festa per il compleanno di Bulut. Nazli è infatti più che certa che Ferit non mancherà ai festeggiamenti per suo nipote, nonostante ciò vorrà dire tornare a casa di Hakan e Demet. Ma le sue previsioni potrebbero non essere così sicure come al momento possono sembrare.

