Bitter Sweet/ Anticipazioni 6 settembre: Nazli e Ferit come in Ghost!

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 SETTEMBRE

Mentre la tempesta è di nuovo all’orizzonte, i fan di Bitter Sweet e della coppia formata da Nazli e Ferit, oggi avrà modo di vedere insieme i propri beniamini in un’altra scena che sicuramente non dimenticheranno. Nonostante i due siano appena tornati dalla loro fuga d’amore in campagna, adesso si ritroveranno a voler passare del tempo insieme per per questo spariranno per un’altra giornata in cui si diranno alla lezione di ceramica e di argilla proprio in pieno stile Ghost. I due si troveranno protagonisti della scena cult del film e sarà allora che sicuramente i fan perderanno la testa perché non mancheranno coccole, baci, abbracci e promesse d’amore. Una parentesi molto attesa dopo le disgrazie degli ultimi giorni e in previsione di quello che succederà andando avanti. Pronti per altri colpi di scena e d’amore?

UN VIDEO CHE DIVIDERA’ NAZLI E FERIT?

Ultima puntata della settimana per Bitter Sweet che chiude i battenti questo pomeriggio ad un passo dal gran finale che andrà in onda la prossima settimana. La serie turca dirà addio al pubblico italiano venerdì prossimo ma sicuramente Canale5 ha pensato ad un regalo per i fan visto che da lunedì Bitter Sweet tornerà alla sua versione “doppia” che allungherà la messa in onda, sempre prevista tra Una Vita e Il Segreto. Ultimi colpi di scena prima del lieto fine già più volte annunciato ma cosa ne sarà dei protagonisti fino a venerdì prossimo? Molte verità verranno a galla rischiando di travolgere il matrimonio di Ferit e Nazli che solo in questi giorni sono riusciti a trovare un equilibrio dichiarandosi uno all’altra. Protagonista assoluta sarà ancora Asuman, la giovane che proprio ieri è finita nuovamente nei guai per via di Musaffer, neo complice di Hakan.

BITTER SWEET: ASUMAN ANCORA PROTAGONISTA

Le minacce e il colpo di pistola che Asuman ha sparato contro di lui sono finiti nelle mani di Hakan che proprio nella puntata di oggi di Bitter Sweet, proverà a far vedere a Nazli per spingerla ad allontanarsi per sempre da Ferit. Il piano del villain è quello di riportare a casa Bulut e tornare così nell’azienda di Ferit con le quote a sua disposizione e, questa volta, con la maggioranza visto che l’imprenditore ne ha ceduto parte a Demet. Asuman è ormai allo sbando e da sola si renderà conto di averla combinata grossa questa volta e così tenterà addirittura il suicidio quando la verità verrà a galla. Hakan affronterà Nazli che sarà costretta a dire no alla proposta di matrimonio di Ferit e questo ferirà anche Asuman convinta di aver rovinato ancora la vita della sorella. A quel punto tenterà di togliersi la vita ma sarà ancora una volta Deniz a salvarla e non solo in veste di amico. Come andranno le cose tra Ferit e Nazli? Asuman racconterà all’imprenditore i motivi del no della cuoca e a quel punto il lieto fine sarà dietro l’angolo.



