Bitter Sweet/ Anticipazioni 4 e 3 settembre: Nazli e Ferit cedono alla passione poi..

È da settimane che i fan di Bitter Sweet attendono con ansia la fatidica dichiarazione d’amore di Ferit a Nazli e viceversa e finalmente questo momento è arrivato. Persi nel bosco, all’interno di uno chalet abbandonato, i due si lasciano andare e svelano i loro sentimenti. Arriva un bacio poi che fa scatenare la passione: Nazli e Ferit cedono dunque alla passione e passano la loro prima notte insieme. Un momento che terrà incollato di certo il pubblico allo schermo. Ma non finisce qui, perché la coppia, che ha ormai davvero coronato questo matrimonio (che non è quindi più finto) si fa una promessa: ritornare in questo posto romantico e non da soli ma assieme al piccolo Bulut. Un momento d’amore quello tra i due coniugi, che è il vero e proprio culmine dell’intera soap. (Aggiornamento di Anna Montesano)

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI: ASUMAN NELLE MANI DI HAKAN

Il finale di Bitter Sweet si avvicina a grandi passi e Asuman diventerà sempre più protagonista della serie regalando ai fan ultimi colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Proprio domani, nella puntata di metà settimana, la vedremo nuovamente in balia di Muzzafer che tornerà a farsi sentire minacciandola di avere in mano alcune sue foto hot che divulgherà presto e che a Deniz piaceranno tanto. Questo porterà di nuovo Asuman nella casa del suo aguzzino con tanto di pistola in mano alla ricerca di vendetta e come senso di protezione, ma le cose prenderanno presto una piega che cambierà la vita di tutti, anche di Nazli. Cosa succederà di preciso? I fan della serie, nella puntata di domani, scopriranno che il mistero Muzzafer è una pedina di Hakan e che proprio lui ha piazzato delle telecamere in casa sua per immortalare la giovane in balia di un altro crimine. Saranno proprio queste immagini a spingere Hakan a minacciare nuovamente Nazli per allontanarla da Ferit, come andrà a finire questa volta? (Aggiornamento di Anna Montesano)

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 SETTEMBRE

Puntata di metà settimana per Bitter Sweet che tornerà in onda domani per la gioia dei fan regalando attimi d’amore per Ferit e Nazli ma anche di terrore per via di Hakan. Il villain della serie non si è ancora arreso e nonostante le minacce della moglie, si prepara a compiere il suo prossimo passo verso l’inferno ovvero minacciare anche la signora Leman, la madre di Ferit. La donna debutterà oggi pomeriggio nella serie turca per via di un incontro con Deniz e dei dubbi sul matrimonio del figlio, ma Hakan ha un’altra freccia al suo arco, ovvero il misterioso passato che riguarda lei e il marito, il padre di Ferit. Cosa sa? A quanto pare la donna nasconde molto bene la vera natura del marito e anche del suo rapporto con lui visto che sembra proprio che il padre di Ferit si sia macchiato di un omicidio che ha cambiato per sempre la vita di Hakan. Dove sta la verità?

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 SETTEMBRE

Fuochi d’artificio finali in arrivo per Bitter Sweet. La serie turca torna oggi ad un passo dal finale, in onda il 13 settembre, e svelando anche la verità su quello che è il passato di Ferit e la madre che farà il suo debutto oggi pomeriggio. La signora Leman apparirà oggi pomeriggio in occasione di un suo incontro con Deniz. Il giovane è stato convocato per capire meglio la questione del matrimonio tra Ferit e Nazli avvenuto davvero troppo in fretta e in modo molto strano visto che la famiglia non vi ha preso parte. I dubbi della donna rimangono soprattutto quando Deniz lascia intendere che i piccioncini presto potrebbero lasciarsi e così la signora Leman si presenterà a casa di Ferit per prendere in mano la situazione licenziando la tata di Bulut e piazzandone un’altra di sua fiducia, una donna che possa occuparsi anche della casa adesso che si è sposato e sono marito e moglie. Nazli lascia intendere che non amano avere sconosciuti in casa ma i dubbi della suocera restano, come andranno le cose tra loro?

NOTTE D’AMORE PER NAZLI E FERIT

Novità importanti in arrivo per i fan di Bitter Sweet che oggi avranno modo di vedere Nazli e Ferit davvero molto vicini, tanto da… Ebbene sì, avete capito bene. Ferit oggi raggiungerà la sua bella moglie nel piccolo paesino e sarà a quel punto che la seguirà, su sua richiesta, nel bosco per cercare dei funghi. Le cose non si metteranno bene per loro quando calerà il sole e si accorgeranno di essersi persi. La puntata di Bitter Sweet purtroppo verrà divisa in due parti (anche se una piccola parte l’abbiamo già vista ieri) e non sappiamo bene se sarà qui che dovremo salutare i nostri protagonisti oppure no fa, fatto sta che Nazli e Ferit troveranno riparo in un piccolo chalet abbandonato e finalmente riusciranno a parlare di Pelin. Ferit ammetterà i suoi sentimenti per la sua amata cuoca dicendole per la prima volta “ti amo”. In quel momento le difese di Nazli cadranno e il pubblico potrà finalmente assistere alla loro prima notte d’amore… (Hedda Hopper)

NAZLI E FERIT SCOMPAIONO NEL NULLA!

Tutto è pronto per il ritorno della nostra serie preferita, Bitter Sweet. Al centro di tutto ci saranno, come sempre, Nazli e Ferit soprattutto dopo la fuga della cuoca e la preoccupazione dell’imprenditore. Anche oggi la serie ripartirà dalla coppia protagonista senza lasciare da parte tutti gli altri personaggi che, per un motivo o per un altro, sono destinati a creare scompiglio. Chi ha seguito la puntata di ieri sa bene che Nazli, stufa di Asuman e Ferit e dei loro comportamenti, ha deciso bene di partire e allontanarsi da tutto per ritrovare se stessa. Cosa c’è di meglio che di una raccolta di olive tra gli anziani del paese per riprendersi? Nazli aiuterà i paesani nella raccolta e ritroverà la signora che proprio ieri ha conosciuto sull’autobus. Sarà lei a prenderla sotto la sua ala chiedendole informazioni sull’uomo dalla quale sta scappando e che, tutto d’un tratto, si paleserà proprio davanti a loro. Ferit è pronto a fare pace con Nazli e per questo si metterà a lavoro nei campi fino a quando lei non gli chiederà di seguirla nel bosco per trovare dei particolari funghi, sarà allora che si perderanno. Chi li salverà e come sarà la loro passeggiata nel bosco?

BITTER SWEET: ASUMAN E DENIZ SEMPRE PIU’ VICINI

Di altro tenore sarà la giornata di Asuman. La giovane avrebbe voluto trovare i soldi per ripagare Deniz ma l’ultima puntata di Bitter Sweet ha cambiato tutto. Nonostante le indicazioni del suo amico, Asuman ha deciso di raggiungere un uomo losco per un lavoretto pulito e ben pagato ma che si rivelerà essere solo un’esca per portarla a letto anche contro la sua volontà. Ad un passo da una possibile violenza, Deniz si presenta a casa dell’uomo e porta in salvo Asuman salvo poi abbracciarla stretta una volta a casa. Questo episodio avvicinerà ancora di più i due che sembrano ormai ad un passo dall’essere una coppia a tutti gli effetti, ma come sarà oggi la loro giornata? Come reagiranno dopo quello che è successo? Sembra proprio che per Asuman si aprirà un nuovo capitolo buio della sua vita che la porterà a volersi togliere la vita, ma di quello parleremo in seguito.



