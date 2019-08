Bitter Sweet/ Anticipazioni: Deniz e Asuman testimoniano contro Nazli e Ferit?

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET

Cosa accadrà a Nazli e Ferit nelle nuove puntate di Bitter Sweet? Nazli e Ferit, i protagonisti della tormentata storia d’amore che è al centro della trama della soap opera turca, torneranno a far sognare i propri fans lunedì 19 agosto, ma chi sperava di poter vedere i due sposini felici e innamorati, potrebbe restare deluso. Il matrimonio finto di Nazli e Ferit, infatti, rischierà di essere smascherato. Nelle prossime puntate, infatti, Asuman e Deniz verranno a conoscenza della decisione di Nazli e Ferit di sposarsi unicamente per ottenere l’affidamento di Bulut. Una scoperta che potrebbe spingere la sorella di Nazli e il fratello di Demet a tradire la cuoca e l’architetto testimoniando contro di loro. Deniz e Asuman, infatti, si sentiranno profondamente presi in giro da Nazli e Ferit che avranno sempre più paura di perdere l’affidamento di Bulut che, nel frattempo, aggredirà un compagno di classe.

BITTER SWEET: ASUMAN COMPLICE DI HAKAN E DEMET?

Dopo l’incidente che, fortunatamente, non causerà gravi conseguenze alla salute di Deniz, Asuman deciderà di restare accanto al musicista litigando con Nazli. A cercare di approfittare della guerra in atto tra le due sorelle saranno Hakan e Demet che cercheranno di portare Asuman dalla loro parte convincendola a testimoniare contro Ferit e Nazli. Asuman, infatti, insieme a Deniz, scoprirà che il matrimonio di Ferit e Nazli è una farsa. La cosa preoccuperà molto Ferit e Nazli consapevoli che il loro segreto sarà in pericolo. Oltre ad Asuman e Deniz, infatti, anche Fatos ed Engin scopriranno che il loro matrimonio è falso. Nel frattempo, Deniz che, per cercare di superare la delusione sentimentale che gli ha inferto Nazli si avvicinerà molto ad Asuman e comincerà a pensare seriamente di testimoniare contro i coniugi Aslan. Lo farà davvero?

BITTER SWEET: DEMET DENUNCIA HAKAN?

Demet, dopo aver ascoltato una conversazione di Hakan, scoprirà che il marito è l’artefice della morte dei genitori del piccolo Bulut. Sconvolta, Demet affronterà il marito: tra i due scoppierà una violenta lite nel corso della quale l’uomo ammetterà le sue colpe. Demet, così, leciderà di lasciarlo, ma Hakan la rinchiuderà in casa impedendole di uscire. Hakan, poi, proporrà a Demet di smaltire la tensione sparando contro un obiettivo posto dietro la porta. Demet accetterà non sapendo che, dietro la porta, ci sarà Tahir e che Halan la ricatterà avendo filmato tutto.



