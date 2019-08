BITTER SWEET/ Anticipazioni: Burat riesce a scappare, Ferit…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET

Cosa accadrà a Bitter Sweet negli appuntamenti che prenderanno il via il prossimo 19 agosto? Ferit e Nazil, sempre più uniti di fronte alle nuove difficoltà, si recheranno da Hakan e Demet, porgendo loro il cellulare sequestrato a Burat. La coppia fingerà di non sapere nulla di quanto accaduto, mostrandosi piacevolmente sorpresa di poter accogliere nella loro casa i due neo sposi, ma l’imprenditore non si farà trarre in inganno e continuerà ad accusarli di essere i responsabili di tutto ciò che di negativo è accaduto di recente nella sua vita: il carico di droga scoperto nei suoi camion, il finto cameriere al Sakura e, non ultimo, l’incidente che ha causato la morte dei genitori di Bulut. Ma anche Nazil riuscirà a togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa, accusando Demet di essersi approfittata dell’ingenuità di Asuman. Forte del pentimento di sua sorella, Nazil chiederà a Demet di fare altrettanto e porre fine a questa guerra che va avanti ormai da troppo tempo, ma i due perfidi coniugi non hanno intenzione di ascoltare il suo appello: non placheranno la loro ira di fronte a nulla.

BITTER SWEET: BURAT RIESCE A FUGGIRE

Nelle nuove puntate di Bitter Sweet non mancheranno i battibecchi tra Nazil e Ferit. I due collaboreranno a fatica per supportare la tesi del loro finto matrimonio e molto presto saranno al centro di un nuovo scontro. L’oggetto della contesa sarà la mostra d’arte che Denis ha organizzato alla Pusula Holding, un evento al quale l’imprenditore vorrebbe partecipare accanto alla sua neo sposa; Nazil, però, vorrebbe dedicarsi al suo ristorante: i problemi recenti l’hanno tenuta troppo distante dalla sua cucina. Per questo motivo chiederà a Ferit di recarsi all’evento da solo; ma come reagirà Denis di fronte alla sua assenza? Al Sakura, intanto, Tarik terrà d’occhio Burat seguendo la richiesta di Ferit. Chiudere a chiave la porta della camera, però, non impedirà alla spia di fuggire, gettando nel panico il maldestro autista della Pusula Holding. Nuovi guai in arrivo per Nazil?

BITTER SWEET: FERIT FA UNA SORPRESA ANAZIL

Tarik si assumerà tutta la colpa per la fuga di Burat. È certo di aver chiuso a chiave la porta della camera nel quale lo aveva fatto accomodare, ma per qualche strana ragione la spia di Demet è riuscita a scappare. Manami, dispiaciuta per l’accaduto, cercherà di dividere con lui parte delle responsabilità per la fuga, ma Ferit non darà peso alla vicenda: tutto sommato non ci sono ancora prove certe che quell’uomo sia una talpa assoldata da Hakan e la sua latitanza non può in alcun modo muovere Nazil. Intanto, Ferit cercherà di convincere la sua neo sposa ad accompagnarlo alla mostra di Denis: con l’aiuto della signora Ikbal le farà recapitare a casa un’intera collezione di abiti da sera, tra i quali scegliere quello da indossare. In un primo momento, la sorpresa creerà un nuovo piccolo attrito fra i due neo sposi; poi però Nazil cederà e…



