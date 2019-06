Bitter Sweet, ingredienti d’amore/ Anticipazioni 10 giugno: Nazli e Ferit, incontro..

Tutto è pronto per il triangolo amoroso che ci terrà compagnia in questi caldi pomeriggi estivi fino a quando la televisione non tornerà ad occupare i palinsesti nella loro totalità. Bitter Sweet ingredienti d’amore mette insieme quelle che sono le leggere note estive delle commedie e i battiti del romanticismo tipico delle serie turche di questo genere. Ma siamo sicuri che questa prima puntata ci piacerà? Il mistero in queste ore regna sovrano visto che Mediaset ha deciso di dividere in due le puntate della serie e questo lascia ai posteri l’arduo compito di scoprire se oggi assisteremo all’incontro tra Nazli e Ferit oppure se tutto sarà rimandato a domani, alla seconda parte della prima puntata. I fan incrociano le dita sperando in tagli meno selvaggi del solito ma con Canale 5 mai dire mai. (Hedda Hopper)

TRE MOTIVI PER VEDERE LA SERIE

La nuova soap opera di Canale 5 sta per arrivare: Bitter Sweet. Dopo “Cherry season“, a Istanbul è nata un’altra serie che strizza l’occhio al mondo giovane e potrebbe fare innamorare soprattutto il pubblico romantico degli adolescenti. In onda da oggi, lunedì 10 giugno 2019, dal lunedì al venerdì alle 14.10. Tra i buoni motivi per guardarlo, la protagonista principale: Ozge Gurel che interpeta Nazli. Lei è la vera regina delle serie romantiche d’oriente: in Cherry Season interpretava una giovane sognatrice. Anche in “Bitter Sweet”, i sogni le faranno compagnia, nella speranza di diventare una cuoca di successo. Il secondo punto risiede nel volto maschile: Can Yaman che interpreta Ferit, uomo d’affari in stile “Cinquanta sfumature”. Terzo aspetto indispensabile? L’attore Hakan Kurtas che interpreta Deniz, il migliore amico di Ferit. Anche lui si innamorerà della dolcissima cuoca, fino ad arrivare anche a lasciare la fidanzata pur di poterle rubare il cuore: ci riuscirà anche a discapito della sua amicizia con Ferit? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

SI CONCLUDE IL CONTO ALLA ROVESCIA

Il conto alla rovescia si può concludere visto che, dopo due anni, Özge Gürel torna finalmente su Canale 5 ma non ospite di qualche programma televisivo ma per la nuova serie turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che da oggi, 10 giugno, andrà in onda per la gioia del pubblico italiano e dei fan di Cherry Season. I legami tra Oyku e la nuova protagonista Nazli, che avrà il volto della Gürel, sono davvero tanti anche se, mentre la prima era una giovane stilista con la voglia (e la paura) di affermarsi, la seconda è una studentessa di gastronomia con il sogno di diventare uno chef. Da dove partire se non dagli studi e da un lavoretto per pagarseli? Sarà proprio questa sua voglia di emancipazione a spingerla a cercare un impiego e a trovarlo nella casa di un ricco imprenditore. Nasce proprio da qui questa divertente e romantica commedia che niente avrà a che invidiare proprio a Cherry Season che tra il 2015 e il 2017 ha conquistato l’Italia proprio per via dei suoi protagonisti. Succederà lo stesso con Bitter Sweet Ingredienti d’amore?

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 10 GIUGNO

Sono molti i fedelissimi di Cherry Season che hanno continuato a seguire le peripezie di Özge Gürel e di Serkan Çayoğlu anche dopo la fine della serie ed è per questo che alcuni conoscono già Bitter Sweet Ingredienti d’amore e da oggi, alle 14.45, si faranno trovare davanti al televisore per vedere o rivedere gli episodi in lingua italiana. La serie prenderà il via proprio dalla bella Nazli, che condivide la casa con la sua migliore amica e la sua sorella maggiore, e che un giorno si ritroverà ad accettare questo strano impiego ovvero fare la cuoca presso la villa di un importante uomo d’affari, Ferit Aslan (che avrà il volto dell’attore turco Can Yaman). Nazli avrà il compito di preparare la cena per lui, non toccare mai niente, non spostare o rovinare le sue cose, e lasciare la casa entro le 17.00 quando lui vi farà ritorno. Proprio per questo in un primo momento non si incontreranno nemmeno tant’è che lui penserà a Nazli come ad una donna di età avanzata (per via del modo in cui fa le cose) e lei lo crederà un vecchio imprenditore. Tutto cambia quando i due si ritroveranno in casa alla stessa ora. Cosa succederà a quel punto?

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE: REPLICHE E PROGRAMMAZIONE

Sarà questo l’incipit della serie turca che prenderà il via oggi, 10 giugno, prendendo di fatto il posto lasciato vacante da Uomini e donne a fine maggio. In questo momento la programmazione conferma che Bitter Sweet Ingredienti d’amore andrà in onda un’oretta al pomeriggio lasciando intendere che le puntate turche (della durata di oltre un’ora e trenta) saranno divise almeno in due parti proprio come succedeva con Cherry Season. Le puntate saranno poi disponibili nella sezione on demand del sito Mediaset Premium mentre al momento non ci sono notizie di repliche su altre reti, come La5, tutto naturalmente dipenderà dagli ascolti che, sicuramente, saranno ottimi.



