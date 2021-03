Bjorn Borg, ex Loredana Bertè/ “Ammazzato di botte quando ha chiamato prostitute”

Bjorn Borg è l’ex marito di Loredana Bertè: dal grande amore alla separazione. Una storia tormentata quella vissuta dall’artista di Bagnara Calabra con il campione di tennis; un amore che ha spinto la regina della musica rock italiana a fare delle scelte importanti al punto da mettere in stand bye la sua carriera di artista ed interprete pur di seguirlo in Svezia. Le cose tra i due non sono andate bene ed oggi la Bertè non si risparmia nel rivelare dettagli, a volte anche forti, su una storia d’amore che l’ha segnata nel profondo. “L’amore invade e finisce, è un’illusione. L’ultimo marito l’ho lasciato prendendolo a mazzate in albergo” ha confessato Loredana parlando del secondo marito Borg con cui è stata sposata dal 1989 al 1993. La Bertè ha parlato di tradimenti dalle pagine del settimanale Chi: “l’ho ammazzato di botte perché io credevo che chiamasse la reception per un club sandwich invece ha chiamato due prostitute!”. Non solo momenti tristi come ricorda proprio la Bertè dalle pagine de Il Corriere della Sera: “Bjorn Borg. All’inizio del nostro rapporto mi stupì riuscendo a tenermi testa, poi le cose sono cambiate. Per andargli dietro e per cercare di salvarlo mi sono persa anch’io. Per seguirlo in Svezia ho abbandonato tutto per sei lunghissimi anni. Tornassi indietro, visto come sono andate le cose, non lo rifarei”.

Loredana Bertè: ecco perchè ho sposato Bjorn Borg

Loredana Bertè e Bjorn Borg sono stati sposati per quattro anni. All’inizio sembrava tutto perfetto come ha raccontato l’artista italiana: “l’ho sposato perché si era presentato in un modo: I love you, honey, poi è diventato un altro. Con Borg ho perso sentimenti e conti in banca. Pagavo sempre io, i miliardari non hanno mai soldi in tasca. Anche oggi, se ci ripenso, non lo so se è stato amore vero, sono stata trascinata dall’idea che potesse essere per sempre, e io non avevo mai avuto niente per sempre”. Ad un certo punto però le cose sono precipitate per via del carattere dell’ex campione di tennis, ma anche per la sua famiglia che più volte si è schierata contro la cantante. Oggi, a distanza di anni, la Bertè non ha alcun dubbio: “dovevo lasciarlo prima!” arrivando anche a raccontare dell’ossessione di Borg per la cocaina: “agli inizi degli anni Novanta, l’ossessione per la coca, da vizio personale irrimediabile, si tramutò in pericolo sociale. A Milano Björn scendeva in mezzo alla strada e chiedeva la bamba a chiunque. Voleva farsi. Della reputazione e delle conseguenze non gli importava più nulla. Ero gelosa della cocaina. Lui insisteva: ‘Sballiamoci insieme”. Una proposta in cui Loredana è caduta come ha raccontato nella sua autobiografia: “per capire cosa provasse e sentirmi più vicina a lui, accettai. Fui debole, perché non servì: me la preferiva costantemente. Tentai di assumerla ai suoi ritmi, ma provai disgusto. Una volta mi mise la pistola in bocca per giocare alla roulette russa e un’altra, nel 1991, per provocarlo e fargli vedere che di buttare tutto per aria ero capace anch’io, ingoiai cento barbiturici”. Oggi tra i due non c’è alcun tipo di rapporto.



