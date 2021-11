Black Friday 2021, oggi 26 novembre/ Da Amazon a Mediaworld: le offerte sugli iPhone

E’ finalmente giunto il Black Friday 2021. Oggi, venerdì 26 novembre, cade infatti il venerdì nero degli acquisti, il giorno in cui storicamente si concentrano le massime promozioni, e che di fatto dà il via allo shopping fino al Natale. Da Amazon fino ai grandi store di elettrodomestici e di elettronica, come ad esempio Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e via discorrendo, sarà una pioggia di super sconti, senza dimenticare i vari negozi di abbigliamento, i marchi sportivi, le catene di supermercati e chi più ne ha più ne metta. Insomma, oggi sarà una giornata di spese per chi vorrà assicurarsi l’oggetto che desidera da tempo in saldo, di conseguenza abbiamo voluto selezionare per voi alcune delle offerte migliori.

Partiamo proprio da Amazon, dove potrete trovare per il Black Friday 2021 in sconto l’iPhone 13, l’ultimo modello di melafonino di casa Apple. La versione venduta dal portale di Jeff Bezos è quella da 128 gigabyte e “standard”, che potrete acquistare a 869 euro invece che 939, con uno sconto quindi netto di 70 euro. Si tratta al momento del prezzo più basso al momento in circolazione.

BLACK FRIDAY 2021: IPHONE IN SCONTO. “MA I PREZZI DI QUEST’ANNO…”

Da Mediaworld, invece, troverete per il Black Friday 2021 l’iPhone 12 in saldo, precisamente la versione con storage da 128 gigabyte, venduto a 759 euro, con ben 130 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino. Interessante anche il prezzo dell’iPhone 12 Pro con storage da 128 gigabyte venduto a 889 euro da Uniero, altro prezzo senza dubbio molto alettante per questo Black Friday 2021.

Ovviamente non mancheranno offerte anche su altri prodotti, come le televisioni, i computer, gli auricolari, i notebook e via discorrendo, ma rispetto all’anno scorso i prezzi finali saranno un po’ più alti per via del caro materie prime, così come fatto sapere da Altroconsumo dopo apposita inchiesta: «Gli aumenti sono arrivati anche al 26% nel caso dei televisori lcd (limitando i risparmi possibili grazie al bonus tv); aumenti a due cifre anche per tablet e monitor, tanto necessari negli ultimi tempi, tra smart working e Dad», si legge nella nota ufficiale. Rimanete collegati su queste pagine per altre interessanti offerte riguardanti il Black Friday 2021 di oggi.

