Black Friday 2021/ Gli sconti in anticipo: da Unieuro occhio alla tecnologia Dyson

Stiamo ormai per entrare nel vivo del Black Friday 2021, appuntamento fissato al prossimo venerdì 26 novembre, quindi fra poco più di 10 giorni. Come vi abbiamo scritto spesso e volentieri in questi ultimi giorni, sono diverse le grandi catene di elettrodomestici che hanno già fatto scattare le promo, a cominciare da Unieuro, dove è possibile acquistare centinaia di prodotti in grande sconto, così come potete visionare nell’ultimo volantino Manà Manà Black Friday 2021 episodio numero due. Fra i vari oggetti tecnologici proposti anche prodotti a marchio Dyson, leader assoluta per quanto riguarda i sistemi per pulire la casa, ma anche gli asciugacapelli.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Green pass: governo valuta riduzione durata

Quanto propone Unieuro, in realtà, non riguarda queste due categorie di oggetti, bensì un purificatore d’aria, leggasi il Dyson Pure Cool Me, un modello con potenza da 40 watt che viene venduto al prezzo di 199.99 euro, con uno sconto consistente pari al 42 per cento rispetto al normale prezzo di listino, leggasi 349.90 euro. Acquistando questo prodotto potrete aggiungere anche la garanzia extra della durata di dodici mesi, in aggiunta a quella classica della durata di 24 mesi, spendendo altri 39.99 euro oltre al prezzo di vendita scontato. La promo è valevole solamente online, ma è possibile effettuare il ritiro in negozio o eventualmente selezionare la consegna a domicilio.

Certificati Anagrafe online gratis da oggi/ Cosa c'è e come si scaricano i documenti

BLACK FRIDAY 2021, GLI SCONTI IN ANTICIPO: DA DYSON AI BLACK DEAL DI AMAZON

Ovviamente non mancheranno altre promo sui prodotti di Dyson, e anche la stessa azienda inglese ha aperto una pagine dedicata sul proprio sito ufficiale, in cui si legge: “Coming soon! Questo Black Friday accendi la tecnologia Dyson. Registrati per scoprire in anteprima i prodotti esclusivi e altre promozioni. Ti invieremo un’e-mail una volta disponibili”.

Al momento non viene specificato alcun prodotto in offerta, ma chi volesse potrebbe iscriversi appunto alla newsletter e ricevere aggiornamenti tempestivi. Il Black Friday 2021 è quindi già scattato e come vi riportiamo spesso e volentieri, non dimenticatevi degli Early Deal di Amazon, sconti in anticipo che permettono di acquistare prodotti tagliati del 50 per cento rispetto al normale prezzo di vendita. Tali offerte andranno avanti ancora per pochi giorni, precisamente fino al 18 novembre, dopo di che è probabile aspettarsi una nuova promo di Amazon, che accompagnerà gli ultimi giorni prima dei veri e propri sconti per il Black Friday 2021.

Battiston "Verso 30mila casi al giorno"/ "Con epidemia non vaccinati sistema in tilt"

© RIPRODUZIONE RISERVATA