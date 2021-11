Black Friday 2021/ Offerte iPhone 12 e 13 da Unieuro: sconti e prezzi

Per il Black Friday 2021 saranno molti coloro che vorranno acquistare quello che resta lo smartphone, volente o nolente, più desiderato, ovvero, l’iPhone. C’è chi punterà ad un iPhone 13, l’ultimo melafonino della casa di Cupertino, e chi invece si “accontenterà” del suo predecessore, il 12, che di fatto rappresenta ancora oggi un dispositivo mobile di assoluta qualità, nonostante abbia già un annetto. Unieuro a riguardo, ha deciso di dare vita ad una interessante promozione proprio sull’iPhone 12 nella sua versione Pro con configurazione da 128 gigabyte: dalla nota catena di elettronica potrete acquistarlo al prezzo di 949 euro o 999 nella versione con storage da 256 giga.

Si tratta del prezzo fino ad ora più basso della rete, visto che al momento ne Amazon ne tanto meno gli altri store si sono adeguati a questo sconto. Un’occasione importante da non lasciarsi sfuggire, tenendo conto che le offerte sono fino a scorte esaurite, di conseguenza molti potrebbero farsi attrarre da questa promo per appunto mettere le mani sull’iPhone 12. Per quanto riguarda altre offerte sugli iPhone segnaliamo il mini 12 a 699 euro con storage da 128 giga, mentre la versione mini con memoria da 64 gigabyte vi costerà 649 euro, altro minimo storico.

BLACK FRIDAY 2021, IPHONE 12 E 13 IN SCONTO: DA UNIEURO A TRENDEVICE

Se invece voleste acquistare un nuovissimo iPhone 13, a quel punto dovrete puntare sempre da Unieuro, in quanto il mini 13 con storage da 256 gigabyte viene venduto a 899 euro, con esattamente sessanta euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino pari a 959.

Anche in questo caso non vengono segnalati altri sconti, ma se voleste spendere di meno, accontentandovi di un iPhone ricondizionato, potreste puntare su TrenDevice che in vista del Black Friday 2021 sta dando vita ad una serie di promozioni interessanti, a cominciare proprio dal 13esimo melafonino, venduto a 1.019.90 euro; se vi accontentaste del 12 dovrete invece spendere 609.90 euro, mentre l’11 è in vendita a 399.90.

