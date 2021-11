Black Friday Manà Manà Unieuro/ Centinaia di prodotti in promo: iPhone 12 a 649 euro

Con l’arrivo del mese di novembre, la catena di elettrodomestici Unieuro, ha deciso di dare vita ad una serie di promozioni molto interessanti denominata Manà Manà Black Friday. Nelle scorse ore sicuramente qualcuno di voi avrà visto in tv la nuova campagna pubblicitaria con testimonial d’eccezione il grande Teo Teocoli, e l’obiettivo è provare ad incontrare quegli acquirenti che necessitano di acquistare elettrodomestici, smartphone, ma anche videogiochi e via discorrendo, proponendo loro degli sconti. Ma vediamo alcune di queste promo, a cominciare da quelle che troviamo sulla prima pagina dello stesso volantino.

Spicca in bella mostra un televisore Samsung QLED da 55 pollici, in vendita a 699 euro con uno sconto del 33 per cento. Se invece vorreste sfruttare l’occasione per cambiare smartphone, allora fate attenzione al modello OPPO A74 5G, venduto da Unieuro a 199 euro, anche in questo caso con un risparmio rispetto al normale prezzo di listino pari al 33 per cento. Per coloro invece che fossero interessati ad acquistare una nuova lavatrice, la catena di elettrodomestici propone un’ottima Bosch in vendita a 699 euro con uno sconto in questo caso del 36 per cento, mentre se foste alla ricerca di un nuovo computer portatile, viene proposto un notebook Hp a soli 349 euro, un vero e proprio “prezzaccio”.

BLACK FRIDAY MANA’ MANA’ UNIEURO: DALL’IPHONE 12 ALLE SMART TV, ALCUNE OFFERTE

Sfogliando il volantino si trovano moltissime occasioni sui televisori e ricordiamo a riguardo la possibilità di sfruttare il bonus tv messo a disposizione dal governo, 100 euro che potrete ottenere in sconto sul prezzo finale della smart tv acquistata, in cambio del vostro vecchio apparecchio da rottamare, e dimostrando di essere in regola con il pagamento del canone.

Offerte anche per quanto riguarda i prodotti Apple e in questo caso segnaliamo un interessante iPhone 12 versione mini (con storage da 64 gigabyte), venduto al prezzo di 649 euro, fino ovviamente ad esaurimento scorte. In vendita anche l’Apple Watch Series 3, lo smartwatch della Mela, ai prezzi di 199 e 299 euro, a seconda se puntate sul modello con la cassa da 38 o 42 millimetri. Per tutte le altre offerte vi rimandiamo al sito ufficiale di Unieuro.

