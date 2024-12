Si chiama Sora ed è il nuovo modello avanzato di intelligenza artificiale che è stato appena rilasciato da OpenAI. Come fa notare Hdblog.it si tratta di uno strumento straordinario in quanto lo stesso permette di creare dei video assolutamente realistici, con un semplice comando testuale. Come si nota dai numerosi video “tutorial” pubblicati online, una volta scaricato e installato il software, appare una schermata con uno spazio dove inserire appunto il comando da dare a Sora, cercando di essere il più precisi possibili.

A quel punto si fa click sul tasto invio e nel giro di brevissimo tempo il modello avanzato di intelligenza artificiale restituisce un video super realistico, con una resa a dir poco incredibile. Sora può essere avviato tramite appunto delle semplici descrizioni testuali ma anche delle immagini o dei video, e si può utilizzare via Sora.com, ma solo da coloro che dispongono di un abbonamento a ChatGPT di tipo Plus e Pro.

SORA OPENAI: COME FUNZIONA E LE SUE POTENZIALITA’

Come ricorda Hdblog.it, Sora era stato presentato ufficialmente lo scorso mese di febbraio e la versione rilasciata appare addirittura migliore rispetto al concept mostrato 9 mesi or sono. Si tratta infatti di un modello molto rapido ed efficienze, con una esperienza che risulta essere di fatto immediata. Inoltre i video hanno una qualità di 1080p e durano venti secondi, con dei tempi di attesa che, come detto sopra, sono rapidissimi.

Un qualcosa che fino ad un paio di anni fa era decisamente inimmaginabile ma che oggi è realtà e che apre a numerosi impieghi e possibilità. Fra le varie funzioni presenti c’è la storyboard, che permette di controllare in maniera dettagliata ogni fotogramma del video, poi ci sono altre opzioni come blending e remix, che invece garantiscono la realizzazione di un filmato di fatto esclusivo, tramite le scelte dell’utente. Come detto sopra la particolarità di Sora è che può ad esempio partire da una immagine statica ed animarla, ma anche aumentare la durata di video già esistenti, completandoli con dei frame mancanti.

SORA OPENAI: NON SONO MANCATE LE POLEMICHE

Ci sono poi vari formati, come ad esempio il video quadrato, ma anche widescreen o verticale, perfetto quest’ultimo per gli smartphone e i contenuti online. C’è poi la sezione esplora che permette di vedere il lavoro realizzati da altri, di modo che si possa prendere ispirazione ma anche interagire con gli altri lavori.

Come capitato in altre occasioni, il lancio di Sora non è stato esente da critiche visto che se da molti questo modello avanzato di intelligenza artificiale è stato visto come uno strumento incredibile a supporto dell’industria cinematografica, per altri si teme che il personale umano, gli addetti al montaggio e alla realizzazione di filmati, possano lentamente ridursi fino a scomparire, sostanzialmente sostituito dalle macchine. Non va infatti dimenticato che per realizzare un video in 1080p di questa fattura servono strumentazioni e attrezzature molto costose, oltre a personale e addetti ai lavori, che ovviamente vengono meno grazie a Sora e a tutti i software similari.