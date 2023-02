Black Out – Vite sospese/ Anticipazioni ultima puntata 6 febbraio: Karim colpevole?

Black Out – Vite sospese, anticipazioni ultima puntata 6 febbraio: crollano le certezze

Black Out – Vite sospese si avvicina alla conclusione con l’ultima puntata in onda il 6 febbraio 2023 su Rai 1. La fiction racconta di un gruppo di persone rimaste bloccate a causa di una valanga; da soli, dovranno cercare di far gruppo e superare le loro divergenze: solo così potranno sperare di uscirne vivi. Nella scorsa puntata avevamo lasciato Giorgio in fuga, dopo essere stato liberato dalla nipote Aurora, e ora ritroveremo i sopravvissuti alla ricerca dell’uomo. Aumenta la tensione e la paura del loro destino che rischia di destabilizzare nuovamente l’atmosfera che finora si era creata. L’aver perso i contatti con Giorgio è un bel problema perché ora il gruppo si rende conto di essere rimasto solo e le certezze iniziano a crollare, così come la speranza di sopravvivere.

I FINALI DELLE SERIE TV/ 3. Supernatural e il "vero inizio" che parla di ogni uomo

Intanto, Lidia vede uno dei disegni di Hamid e inizia a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. La sua intuizione sarà giusta? Marco è invece sempre più convinto che Giovanni abbia ucciso Max e abbia tentato di far fare la stessa fine a Claudia, per questo motivo va alla ricerca di prove che dimostrino la sua colpevolezza. A quel punto si convince che le risposte che trova potrebbero trovarsi in un fascicolo nell’auto del maresciallo Piani, e per recuperarlo si fa aiutare da Irene.

CALL MY AGENT - ITALIA/ La serie tv con un "gioco di ruolo" che funziona

Black Out – Vite sospese: Karim è il colpevole? Colpi di scena…

Nell’ultima puntata di Black Out – Vite sospese continuano i colpi di scena. Giovanni è veramente l’assassino? E’ quello che Marco sta cercando di dimostrarsi. Lui, nel frattempo, passa al contrattacco e quando scopre una sconcertante verità sul passato di Irene non esita a ricattarla. Comunque sia, Marco arriva a consultare il fascicolo, ma rimane spiazzato e deluso poiché non trova alcun riferimento a Giovanni. Forse le sue ipotesi erano sbagliate? Giovanni può tirare un sospiro di sollievo, ma questo suo momento dura poco perché la scheda che lo riguardava si trova ora nelle mani di qualcun altro che si interroga su chi sia lui per davvero…

FOSCA INNOCENTI 3/ Vanessa Incontrada, terza stagione confermata: "Io e Arca siamo.."

Black Out – Vite sospese riserverà molte sorprese nel finale di stagione. Lidia continua a portare avanti le sue indagini e scopre che il barista Karim tiene prigioniero il piccolo Hamid. C’è lui dietro il traffico di esseri umani? Ma non finisce qui: Karim viene anche accusato dell‘omicidio di Max e del tentato suicidio di Claudia. Tutte le prove sembrano portare a lui. Ma è davvero così?











© RIPRODUZIONE RISERVATA