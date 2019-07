Black Water/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 13 luglio 2019)

Black Water è il film di genere thriller-d’azione in programma per oggi, 13 luglio, alle ore 21.20 su Rai 4. La pellicola, del 2018 è diretta da Pasha Patriki, registra e produttore canadese, già noto come direttore della fotografia in vari film di successo. A partire dal 2011 ha lavorato a film quali Separation, Gridlocked, Broken Mile e The Sound. Black Water ha come attori principali Jean-Claude Van Damme (Scott Wheeler) e Dolph Lundgren (Marco), coppia cinematografica ormai consolidata, che si ritrova anche ne I Mercenari 2, in Nuovi Eroi, in Universal Soldier: il ritorno, in Universal Soldier: Regeneration ed in Universal Soldier: il giorno del giudizio. Fra gli altri attori del cast figurano Jasmine Waltz (Cassie Taylor), Sapienza (Edward Rhodes), Patrick Kilpatrick (Patrick Ferris) e Courtney B Turk (Melissa Ballard).

Black Water, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Black Water. Scott Wheeler, un agente sotto copertura, si risveglia insieme ad un altro prigioniero, Marco, in un sottomarino nucleare. In una lotta contra il tempo Scott, con l’aiuto di un altro prigioniero e di Taylor, un agente alle prime armi, deve scoprire cosa c‘è sotto e chi lo ha imprigionato. Con molta difficoltà cerca di ricordare cosa sia successo nei giorni precedenti. Egli è un agente della CIA che insieme alla collega, Melissa Ballard, trasporta un’unità USB che necessita di due parti per entrare in funzione. Mentre la donna ha con sé l’unità principale, Scott porta la chiave di attivazione. Qualcosa va storto perché il giorno dopo Melissa viene uccisa e lui cerca di scappare per incontrare un suo superiore che però è stato anch’egli ucciso. Così Scott viene catturato e drogato dall’agente Ferris che lo ritiene il responsabile della morte dei suoi colleghi della CIA, L’agente Rodhes, invece, pensa che Scott sia innocente, così egli viene portato nel sottomarino per essere interrogato. L’equipaggio è diviso fra coloro che pilotano il sottomarino, guidati dal comandante Darrow e coloro che invece gestiscono la sicurezza, al cui capo c’è Kingsley ed alcuni agenti della CIA. Così Scott si sveglia e viene interrogato da Preston e dal suo aiutante, ma Rodhes vuole più informazioni sulla chiave di attivazione e ben presto Scott si rende conto che egli è un traditore. Rodhes, infatti, uccide gli uomini della CIA ed obbliga tutti gli altri membri dell’equipaggio a sottostare ai suoi ordini. Dopo una serie di azioni concitate, Scott riesce a far risalire il sottomarino e riceve supporto da Marco, anch’egli un agente ma delle Forze Speciali tedesche, catturato perché a conoscenza di molti segreti. Dopo una serie di colpi di scena, Scott scopre che Ballard aveva inscenato la sua morte, ma in realtà era d’accordo con Rodhes per vendere la chiave di attivazione per milioni di dollari. Alla fine Scott uccide Rodhes, Ballard scappa anche se poi viene uccisa da Marco, anch’egli in fuga. La CIA comunica a Scott che tutto quello che è successo a bordo del sottomarino dovrà rimanere segreto e che potrà riprendere il suo ruolo di agente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA