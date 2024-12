Andrea Bocelli sarà protagonista mercoledi 11 Dicembre 2024 nella trasmissione Andrea Bocelli 30 The Celebration, programma che vedrà la conduzione di Michelle Hunziker che presenterà in due puntate la carriera del noto tenore italiano. I genitori Alessandro ed Edi sono stati fondamentali nella vita dell’uomo ed hanno avuto un ruolo chiave nello spingerlo verso questa sua passione. Andiamo a vedere chi sono.

Alessandro Bocelli nasce nel 1926 ed era una guardia carceraria ma anche un grande appassionato di musica. Fu lui a trasmettere questa passione al figlio e fu lui a spingerlo verso il ruolo di cantante; lo portò al festival della Canzone italiana dove cantò Io Canto ed ebbe subito un grande successo. Il padre di Andrea Bocelli ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera del figlio.

Ma non solo perchè l’uomo si occupava di altro, svolgeva un grande lavoro di volontariato per la comunità ed era un grande sostenitore della causa sociale. Alessandro Bocelli è stato nominato Cavaliere del lavoro nel 1997 e dopo il suo servizio alla Prigione di Pisa. Sia il padre che la madre hanno avuto un ruolo importante per la crescita e il futuro di Andrea.

Andrea Bocelli e la grande visione della madre Edi

La madre Edi ha avuto anch’ella un grandissimo ruolo nella carriera e nella vita del noto tenore, è stata colei che ha aiutato il figlio nel periodo del glaucoma quando ormai si era capito che sarebbe diventato cieco. E lei accompagnava il figlio tutti i giorni al conservatorio, fin da subito aveva notato le qualità del giovane talento al piano e la sua voce.

Edi si raccontò qualche tempo fa svelando che il giorno della nascita di Andrea in cielo si vide una colomba bianca di dimensioni gigantesche nel cielo di Lajatico e la donna aveva parlato cosi: “Pensai di aver partorito un futuro Papa”, scherzò la donna che insieme al marito gestiva anche un’azienda agricola.

Il padre di Andrea è venuto a mancare nel 2000 mentre la donna è scomparsa nel 2022 e dopo la sua morte il tenore scrisse una bellissima lettera. Nel suo sito ufficiale Andrea descrive cosi la madre: “Mi è sempre stata accanto, ha sostenuto le mie ambizioni anche quando erano in pochi a scommettere sulle mie possibilità di sfondare nella musica e per me che veniva dalla campagna era dura”.