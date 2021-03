Black Widow, finaliste Italia’s Got Talent 2021/ Video: il primo Golden Buzzer

Le Black Widow, un gruppo di giovani ballerine, hanno conquistato il primo Golden Buzzer – quello di Mara Maionchi – nella prima puntata di Italia’s Got Talent 2021, accedendo direttamente alla finale in onda questa sera, mercoledì 24 marzo, su TV8. Sul palco è salita una ragazza, Aicha, che con poche parole si è presentata alla giuria, senza anticipare troppo della performance. In un secondo i movimenti degli aculei rossi della ragazza si sono moltiplicati creando dei giochi eleganti dai mille effetti stupefacenti. Con la loro incredibile coreografia le Black Widow di Camporosso (Imperia) hanno rivisitato in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani, dando vita ad una serie di effetti visivi di rara potenza. Inaspettato il Golden Buzzer di Mara Maionchi, incantata dall’esibizione delle giovani ballerine.

Black Widow: il successo della scuola Urban Theory

Le Black Widow fanno parte della scuola Urban Theory di Vallecrosia, che già due anni fa si erano aggiudicati un un Golden Buzzer a “Italia’s got talent”. La coreografia che ha incantato la giuria di Italia’s Got Talent è dei camporossini Jessica Demaria e Lorenzo Piantoni, con l’ingauno Riccardo Marano e il sanremese Davide Sala. Le Black Widow sono Angelica Corradin, Alice Modena, Claudia Paglialunga, Erica Damasco, Aicha Fennouni, Alessandra Panetta, Giulia Airaldi, Minea Campagna, Laura Luci, Ludovica Bessone, Maria Laura Frescura, Melissa Palla, Marina Ritondale, Michelle Cella, Miriam Grassano, Viola Cascone , Alessandra Luci, Camilla Anfossi, Carlotta Morabito ( figlia del vicesindaco di Camporosso) ed Emma Bacigaluppi. Quello delle Black Widow è stato il primo Golden Buzzer della stagione di Italia’s Got Talent del 2021, le aspettative su di loro sono altissime. Chissà quale altra indimenticabile performance porteranno in scena in occasione della serata finale!

